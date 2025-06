Rzecznik rządu zaskakuje! Zdecydował się na jeden krok: "To będzie jakiś rodzaj nowego otwarcia"

Adam Szłapka został rzecznikiem rządu. To nowość, bo do tej pory, od 13 grudnia 2023 roku, rząd Donalda Tuska nie miał rzecznika. Teraz to się zmieniło i najwyraźniej czekają nas kolejne zaskoczenia.

Szłapka zaskoczył! Zapowiedział, co zrobi we wtorek

W poniedziałek (23 czerwca) Szłapka zorganizował na Facebooku live, podczas którego odpowiadał na pytania, które kierowali do niego widzowie. Rzecznik rządu był pytany m.in., dlaczego na konferencje prasowe rządu, nie jest zapraszana telewizja Republika. Szłapka odpowiedział, że we wtorek będzie organizował konferencję prasową, na którą zaprosi także przedstawicieli TV Republiki. - Myślę, że to będzie jakiś rodzaj nowego otwarcia- stwierdził.

Zaznaczył jednak, że zależy mu na tym, żeby wszyscy przedstawiciele mediów, którzy będą obecni na konferencji szanowali pracę rządu. Jak podkreślił, na konferencję prasową "przychodzi się po to, żeby się czegoś dowiedzieć, a nie żeby ją "strolować". Dodał, że on sam uczestniczył w wielu konferencjach prasowych z przedstawicielami TV Republiki i w tej kwestii "było różnie".

- Mam nadzieję, że jutro będziemy mogli normalnie współpracować. Będą pytania, będą odpowiedzi. Do zobaczenia - dodał. Zapowiedział, że konferencje prasowe dla mediów będzie organizować cyklicznie, "przy okazji posiedzeń Rady Ministrów". Do tej pory wystąpienia po posiedzeniu Rady Ministrów miał zwykle premier Tusk.

Komunikacja rządu z obywatelami. Szłapka ma plan

Rzecznik rządu był również pytany, co dokładnie planuje zmienić w komunikacji pomiędzy obywatelami a rządem. Adam Szłapka odpowiedział, że zależy mu przede wszystkim na tym, żeby rząd prowadził komunikację bezpośrednią, czyli "taką wprost z obywatelami". Dlatego, jak mówił, będzie podejmować działania w kierunku tego, by rząd jak najwięcej korzystał z mediów społecznościowych. Przekazał również, że zależy mu na tym, by rząd prowadził komunikację aktywną, czyli taką "żebyśmy mówili co robimy, co udało nam się osiągnąć, jakie mamy plany, a co jeszcze z różnych względów musi poczekać.

Rzecznik rządu zapytany o postulaty koalicji z wyborów 2023. Odpowiedział!

Rzecznik był też pytany o to, kiedy zostanie wprowadzony w życie postulat z którym szła do wyborów Koalicja Obywatelska, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tyś. zł. - My od tego zobowiązania nie odchodzimy na pewno - zapewnił Szłapka. Podkreślił jednak, że "to jest zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej, a nie całej koalicji, która tworzy rząd". - Takie rozwiązanie będzie przygotowane, mam nadzieję, że w najbliższym czasie. Na pewno do końca kadencji, takie rozwiązanie będziemy wprowadzać - dodał polityk.

