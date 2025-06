Posłowie zarabiają więcej niż myślisz! Dzięki specjalnym dodatkom mogą powiększyć pensję nawet o jedną trzecia

Odprawy i dodatki dla posłów

Na 460 posłów 382 to posłowie zawodowi, którzy pobierają uposażenie. To właśnie ich średnie zarobki wynoszą 15 282,25 zł. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli za 2024 rok, do którego dotarła "Rzeczpospolita". Górka w porównaniu z oficjalnymi zarobkami bierze się z wypłaconych odpraw, ale przede wszystkim z dodatków za kierowanie pracami komisji i podkomisji sejmowych. Przewodniczący mogą w każdym miesiącu liczyć na wypłatę wyższą o 20%, a ich zastępcy 15%. Do tego dochodzi 10% dla przewodniczących podkomisji.

"Nie skarżę się, ale kiedyś było więcej"

Marek Ast (67 l.) zwraca jednak uwagę, że posłów obowiązuje limit. - Dodatki nie mogą przekroczyć 35% uposażenia., Przewodniczenie komisji wiąże się z dużą presją, odpowiedzialnością, z poświęconym czasem. To coś jak dodatek dyrektorski, czy kierowniczy w zakładzie pracy – mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości. A Krystyna Skowrońska zwraca uwagę, że wysokość sejmowych bonusów stoi w miejscu i dodaje.

- Nie skarżę się, ale wynagrodzenia posłów w 2001 roku były na poziomie 3,8 średniej krajowej, a dzisiaj to niespełna dwukrotność. Warto to sobie wszystko porównać – mówi doświadczona parlamentarzystka.

Express Biedrzyckiej - Tomasz Słomka | 2025 06 23 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.