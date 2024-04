Nagła konferencja Kaczyńskiego. Jest komunikat

PILNE! Donald Tusk zachorował. Dopadło go paskudne choróbsko

W Prawie i Sprawiedliwości trwa teraz gorączkowe przygotowanie przed zaprezentowaniem list wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Trwają jeszcze ostatnie przymiarki i wciąż nie wiadomo, gdzie i na którym miejscu wystartuje. Wydaje się jednak przesądzone, że o mandat w Brukseli będą walczyli Beata Szydło oraz Joachim Brudziński. Reszta kandydatów wciąż w niepewności oczekuje decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czy odpowiedź na najważniejsze pytania poznamy już w czwartek, 25 kwietnia? Na godzinę 14.30 zapowiedziano konferencję Jarosława Kaczyńskiego. Szczegółów jednak nie podano. Warto zauważyć, że 24 kwietnia Piotr Müller ujawnił, że listy wyborcze ugrupowania powinniśmy poznać do piątku. Na Se.pl przeprowadzimy relację na żywo z konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego oraz zbierzemy najważniejsze opinie i komentarze. Zapraszamy do śledzenia.

