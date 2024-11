i Autor: Marcin Gadomski/Super Express Dr Karol Nawrocki

To polityk PiS!

Karol Nawrocki ujawnił, kto jest szefem jego sztabu. Znane nazwisko

Bezpartyjny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, choć do tej pory nie był bezpośrednio związany z polityką, postanowił stanąć do rywalizacji o najważniejszą funkcję w państwie. Postanowił zdradzić, kto został szefem jego sztabu. Jak się okazuje, to znany polityk PiS.