Kogo wolą Polacy: Trzaskowskiego czy Nawrockiego? Pierwszy sondaż po ogłoszeniu kandydatów

W wyborach prezydenckich 2025 będą ze sobą rywalizować Rafał Trzaskowski z KO, Karol Nawrocki z poparciem PiS, Szymon Hołownia jako niezależny kandydat, Sławomir Menzten z Konfederacji i Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Który z kandydatów ma największe szanse na zwycięstwo? United Surveys sprawdziło to w pierwszym od ogłoszenia kandydatów sondażu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski.

Trzaskowski vs. Nawrocki

W sondażu zapytano, na kogo zagłosowaliby Polacy, gdyby w pierwszej turze wyborów zmierzyli politycy wymienieni powyżej oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

Jak się okazuje, najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski. Wskazało go 40,4 proc. badanych. Do drugiej tury wyborów dostałby się także Karol Nawrocki. Trzecie miejsce zajął Sławomir Menzten z wynikiem 10,7 proc., dalej znalazł się Szymon Hołownia z 9,2 proc. poparcia i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, którą wskazało 7,5 proc. osób. Marek Jakubiak zdobył 2,2 proc. głosów, a 5,5 proc. respondentów nie wiedziało, na kogo by zagłosowało.

W sondażu sprawdzono także, na kogo zagłosowaliby Polacy, gdyby w drugiej turze wyborów znaleźli się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Także tym razem wygrał kandydat KO z wynikiem 55,9 proc. głosów. Jego konkurent zaś zdobył 33,7 proc. poparcia.

Z kolei 3,6 proc. respondentów nie wzięłoby udziału w drugiej turze wyborów, a 6,8 proc. nie wie, na kogo by wskazało.

