Reakcje na kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Nie wszyscy się cieszą

Rafał Trzaskowski: rodzina, wykształcenie, kariera. Co o nim wiemy?

Rafał Trzaskowski ma powody do świętowania. Zdobył niemal 3/4 głosów spośród ponad 22 tysięcy, odnosząc spektakularny sukces w prawyborach. Konkurował z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, do którego należała właśnie pierwsza reakcja: pogratulował swojemu rywali i zagrzewał do walki. Jak zareagowali inni politycy?

Reakcje na kandydaturę Rafała Trzaskowskiego

W sieci niemal od razu po oficjalnym ogłoszeniu wyników prawyborów w KO pojawiły się posty polityków tej partii, którzy nie ukrywali radości. Należy do nich między innymi Dariusz Joński, który dodał wspólne zdjęcie.

- Oficjalnie! Rafał Trzaskowski kandydatem Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta RP! 🇵🇱Wyłoniony w sposób demokratyczny w prawyborach; w których udział wzięło 22 126 osób. Uzyskał 74 % głosów! Teraz - wszyscy razem po zwycięstwo w maju 2025 roku! - napisał na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiedziała się wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. - Rafał Trzaskowski! Nasz kandydat na Prezydenta RP. Od dziś wszyscy pracujemy na sukces Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich! Dla Polski! - napisała.

Z kolei wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, który otwarcie mówił, że w prawyborach oddał głos na Rafała Trzaskowskiego, dodał na Twitterze filmik, jak gratuluje kandydatowi.

Także premier Donald Tusk odniósł się do wyników prawyborów na Twitterze.

- Rafał Trzaskowski kandydatem całej Koalicji w wyborach prezydenckich! 22 126 głosujących, wielki zwycięzca i wielki pokonany, emocjonująca i autentyczna kampania. Takie były nasze prawybory. Tak wygląda demokracja - napisał lider PO.

Głos zabrał także marszałek Sejmu i niezależny kandydat Szymon Hołownia, który dodał lakoniczne gratulacje. - Wynik partyjnych prawyborów w KO bez zaskoczenia. Gratuluję Rafałowi Trzaskowskiemu nominacji na kandydata w wyborach prezydenckich - napisał Lider Polski 2050.

Tak opozycja reaguje na prawybory w KO

Zgoła inne nastroje panują wśród polityków PiS. Ci nie kryją swojego krytycznego podejścia do Rafała Trzaskowskiego i wyraźnie nie cieszą się z tego wyboru.

- Samochwała Trzaskowski ma nowy sztuczny i wyreżyserowany spin, podkreślanie za każdym razem jaki to on jest twardy. Przypomina to trochę postawę pewnego filmowego bohatera, bez "s" na końcu - napisał na Twitterze Sebastian Kaleta.

- Członek PO z Wawy opowiadał mi w Sejmie, że wszyscy z Wawy popierali Trzaskowskiego, żeby jak najszybciej opuścił ratusz i mógł realizować się jako leń w pałacu. Drugi Bronek - napisał z kolei Michał Woś.

- Kandydatem PO na prezydenta został partyjny zastępca Donalda Tuska Rafał Trzaskowski - przeciwnik CPK i polskiego węgla, minister w prorosyjskich rządach koalicji PO-PSL, promotor ideologii gender zakazujący wieszania krzyży w przestrzeni publicznej. Jaka partia, taki kandydat - stwierdził z kolei Janusz Kowalski.

