Nagła konferencja Jarosława Kaczyńskiego! Co się dzieje?

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-09 12:10

W czwartek 9 października na godz. 12:30 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zwołana została konferencja prasowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co się stało, że prezes PiS zdecydował się zwołać konferencję?! Tematu konferencji nie podano, można się jedynie domyślać, że chodzi o kluczowe dla polskiej polityki sprawy.

Jarosław Kaczyński

i

Autor: Super Express Jarosław Kaczyński

Wiadomo, że w czasie konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości nie będzie występował sam. Jarosławowi Kaczyńskiemu będzie towarzysz przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak. Czego może dotyczyć wystąpienie polityków? Być może poruszony zostanie temat uchylenia immunitetów europosłów PiS Michała Dworczyka i Daniela Obajtka. Już w środę prezes Kaczyński stwierdził, że zarzuty w stosunku do Dworczyka i Obajtka są „wyssane z palca i ich sformułowanie jest z punktu widzenia prawnego czymś bardzo dziwnym”. Czy temat ten zostanie ponownie poruszony? Przekonamy się niebawem. 

TEKST BĘDZIE AKTUALIZOWANY 

Tak mieszka Jarosław Kaczyński
36 zdjęć
Polityka SE Google News
2025_10_08_Raport VOD
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI