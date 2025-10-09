Nagła konferencja Jarosława Kaczyńskiego! Co się dzieje?

Wiadomo, że w czasie konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości nie będzie występował sam. Jarosławowi Kaczyńskiemu będzie towarzysz przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak. Czego może dotyczyć wystąpienie polityków? Być może poruszony zostanie temat uchylenia immunitetów europosłów PiS Michała Dworczyka i Daniela Obajtka. Już w środę prezes Kaczyński stwierdził, że zarzuty w stosunku do Dworczyka i Obajtka są „wyssane z palca i ich sformułowanie jest z punktu widzenia prawnego czymś bardzo dziwnym”. Czy temat ten zostanie ponownie poruszony? Przekonamy się niebawem.

🎙️ O godz. 12:30 zapraszamy na konferencję prasową Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego @OficjalnyJK oraz Przewodniczącego KP PiS @mblaszczak.📍 ul. Nowogrodzka 84/86, Warszawa pic.twitter.com/2Wy9eldg8p— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 9, 2025