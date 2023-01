Na żywo zapytał Tuska o Sikorskiego. Tak zareagował

Wielka rewolucja w 500 plus?! Co roku waloryzacja! Wyłożyli kawę na ławę

Donald Tusk stara się być przygotowany na każdą ewentualność podczas swoich spotkań z Polakami. Wizyta w Siedlcach mogła go jednak zaskoczyć, kiedy jedna z osób na widowni zadała mu serię pytań, które można uznać za niewygodne dla byłego premiera. - To osoba z bardzo bliskiego pana otoczenia politycznego. Sikorski ujawnił, że 1 września 2009 roku w Sopocie Władimir Putin zaproponował panu rozbiór Ukrainy, a pan nic nie odpowiedział Putinowi. Dlaczego wtedy pan nie zareagował i nie poinformował o tym opinii publicznej i Ukraińców? – zapytał dziennikarz TVP. Dociekał, czy Donald Tusk dalej zamierza współpracować z Radosławem Sikorskim i jaka jest jego przyszłość.

Donald Tusk tłumaczy Radosława Sikorskiego

Lider PO postanowił odpowiedzieć na pytania, jednak wcześniej stwierdził, że osoba, która je zadaje, musi być wyborcą PiS-u, nie wiedział bowiem, że rozmawia z dziennikarzem TVP. - Radosław Sikorski nie ujawnił rozmowy na sopockim molo. On mówił o spotkaniu, w którym uczestniczyło około 40 dyplomatów ze strony polskiej i rosyjskiej. W tym czasie Putin nie proponował żadnego rozbioru Ukrainy, tylko wysuwał aluzje i insynuacje, że Ukraina składa się z różnych wątków historycznych, Lwów był polskim miastem. Generalnie była to rozmowa, która nie pierwszy i nie ostatni raz podkreślała bardzo lekceważący i niechętny stosunek Putina do Ukrainy – stwierdził Donald Tusk. Podkreślał, że Radosław Sikorski ostrzegał Ukrainę przed możliwością napaści ze strony Rosji. Zwrócił także uwagę na wybujały charakter europosła. - Dlaczego dziś nikt z oficjalnych mediów nie zada jeszcze raz tego pytania Kaczyńskiemu czy Morawieckiemu, dlaczego mając od wielu tygodniu wiedzę, że Rosja za chwilę napadnie na Ukrainę, organizowali z najbardziej prorosyjskimi politykami w Europie - ku wielkiej radości na Kremlu - spotkania w Warszawie; Morawiecki jeździł do Madrytu. Przecież tego typu działania są stukrotnie ważniejsze, niż wypowiedzi tego, czy innego polityka, nawet jeśli ma czasami wybujały temperament – stwierdził lider PO.

