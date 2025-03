Na pl. Piłsudskiego nawoływał do zabójstwa posłów PiS. Ustalono jego tożsamość

Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę incydentalną. Co to oznacza?

Politico o spięciu Sikorskiego z Muskiem: Relacje Polska-USA w kryzysie! Czy to prawda?

Protest podczas miesięcznicy smoleńskiej

W poniedziałek rano, w trakcie kolejnych obchodów upamiętniających katastrofę smoleńską, wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zostało zakłócone przez grupę osób wyrażających sprzeciw wobec organizowanych uroczystości.

Jeden z protestujących trzymał tablicę z hasłem: "Dla Kaczyńskiego, Macierewicza, Suska, Błaszczaka - Kula w Łeb.!! Teraz.!!" [pisownia oryginalna].

Interwencja policji i reakcja prokuratury. Sprawcy grożą 3 lata więzienia

Policja zareagowała na transparent.

- Osoba została wylegitymowana. Z interwencji została sporządzona stosowna dokumentacja, która jeszcze dzisiaj zostanie przesłana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ celem oceny karno-prawnej - poinformowała Komenda Stołeczna Policji w komunikacie na platformie X.

Wieczorem Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że "do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście - Północ w Warszawie wpłynęły materiały dotyczące publicznego nawoływania, poprzez prezentowanie transparentów, do zbrodni zabójstwa posłów na Sejm RP, do którego doszło dziś na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, tj. o czyn z art. 255 § 2 kk".

- Sprawca został ustalony. Prokuratura zleciła wykonanie czynności procesowych Policji. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3 - podaje prokuratura.

Miesięcznice smoleńskie odbywają się w 10. dzień miesiąca. Składanie kwiatów przez Jarosława Kaczyńskiego jest regularnie zakłócane przez protestujących.

Autor:

STARCIE POD POMNIKIEM SMOLEŃSKIM! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.