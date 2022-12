Mundial w Korei Północnej? I tak będziemy go oglądać! Oto zwycięstwo FIFA

To trochę jak ze Świętami. Człowiek obiecuje sobie, że w tym roku nie ulegnie świątecznej gorączce, że podejdzie to tego spokojnie, bez ekscytacji, chłodno. Ale w końcu ten wir wciąga. Przecież Święta są raz do roku, więc nie można podejść do nich obojętnie. A mundial jest raz na cztery lata, co jeszcze wzmaga jego wartość.

Pancerni! Igor Zalewski porównuje polityków do czołgistów

Na początku szło mi całkiem nieźle w czym – musze przyznać – pomagała nasza reprezentacja. Ponieważ grała tak, że – jak ktoś to ładnie określił na Twitterze – człowiek czuł się jak „umęczon pod Ponckim Piłatem”, śledziłem jej poczynania bez najmniejszej ekscytacji. Ale potem Polska odpadła, a coraz więcej było tego za co kochamy piłkę nożną: dramatycznych zwrotów akcji, zwycięstw tych słabszych, osobistych tragedii, gry do ostatniej sekundy, futbolowej maestrii. No i karnych przestrzelonych przez wielkie gwiazdy. W dodatku trzeba przyznać, że ten mundial jest świetnie realizowany telewizyjnie, ujęcia są efektowne, kadry wręcz poetyckie, a sceny w zwolnionym tempie dodają dramatyzmu czyjejś radości czy rozpaczy.

Lista grzechów FIFA. Co miał na myśli Zalewski?

To wszystko spowodowało, że wstydliwie odłożyłem na bok swoje obrzydzenie do FIFA i państwa Katar i oglądam. Przeżywam, biję brawo, a nawet się śmieję – jak wtedy, gdy Holendrzy strzelili Argentynie niesamowitego gola z rzutu wolnego Argentynie. Uczestniczę.

To wszystko prowadzi mnie jednak do niezbyt wesołego wniosku, że FIFA może zrobić absolutnie wszystko. Jeśli jej się to z jakichś powodów opłaci, zorganizuje mundial w Korei Południowej albo na Kamczatce, a my i tak będziemy to oglądać. Bo cóż – świat za bardzo kocha piłkę nożną, by mógł sobie pozwolić na obojętność wobec jej największego święta.

Prof. Antoni Dudek: "Polska jest opanowana przez kulturę przesady, a Kaczyński jej tworzeniu ma ogromne zasługi" [Express Biedrzyckiej] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Borek, Świerczewski i Engel oceniają NAJCIEKAWSZY polski mundial!

Posłuchaj i oceń, czy mają rację!