Müller ogłasza porozumienie Kaczyńskiego z Morawieckim. „Wątpliwości zostały wyjaśnione”

Piotr Müller potwierdza porozumienie po spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim.

Po nocnych rozmowach Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego pojawia się nowy, wyraźny przekaz z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Müller w rozmowie z nami podkreśla, że najważniejsze nieporozumienia zostały wyjaśnione, a porozumienie stało się faktem.

– Cieszę się, że doszło do porozumienia. Wszelkie wątpliwości co do intencji stowarzyszenia Rozwój Plus zostały wyjaśnione. Działamy razem na rzecz konstruktywnego programu rozwoju Polski – powiedział nam Müller.

To ważna deklaracja, bo w ostatnich dniach wokół nowej inicjatywy związanej z byłym premierem narosło sporo emocji. Stowarzyszenie Rozwój Plus, które dopiero rozpoczyna działalność, stało się jednym z najgłośniejszych tematów wewnątrz PiS. Z wypowiedzi Müllera wynika jednak jasno, że po spotkaniu obu polityków obóz chce zamknąć etap niejasności i wrócić do wspólnego działania.

Müller wskazuje priorytety

W rozmowie z nami polityk zaznaczył też, że dziś stawką nie są już wewnętrzne spory, lecz konkretne wyzwania stojące przed państwem.

– Przed Polską ogromne wyzwania związane z rozwojem kluczowych projektów infrastrukturalnych, energetycznych oraz wsparciem dla samorządów. Kryzys dotyka także służby zdrowia, więc tutaj potrzebne są też pilne recepty – podkreślił Müller.

Ten fragment wypowiedzi pokazuje, że otoczenie Morawieckiego chce przesunąć akcent z partyjnych napięć na sprawy programowe. Chodzi nie tylko o uspokojenie sytuacji wokół samego stowarzyszenia, ale też o pokazanie, że nowa inicjatywa ma być związana z debatą o kierunku rozwoju państwa.

„Idziemy razem do przodu”

Müller odniósł się również do zamieszania, które w ostatnich dniach narosło wokół projektu.

– Cieszę się, że jak to mówił Joachim Brudziński „perturbacje komunikacyjne” zostały wyjaśnione. Idziemy razem do przodu – powiedział nam.

To właśnie ten cytat najlepiej oddaje ton, jaki dziś próbuje nadać sprawie otoczenie Morawieckiego. Zamiast opowieści o konflikcie pojawia się przekaz o wyjaśnionych wątpliwościach, wspólnym kierunku i dalszej współpracy. Po spotkaniu Kaczyńskiego i Morawieckiego politycy PiS wysyłają więc sygnał, że chcą mówić jednym głosem — także w sprawie Rozwoju Plus.

To ważny sygnał, bo oznacza, że Rozwój Plus, choć dopiero startuje i już wywołał emocje w PiS, nie został po nocnych rozmowach wygaszony.

KACZYŃSKI SIĘ GO BOI! MORAWIECKI IDZIE PO WŁADZĘ, A EFEKTU CZARNKA NIE MA! | Miziołek & Olczyk