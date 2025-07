MSZ reaguje na atak na polską fabrykę na Ukrainie! "Jest złamaniem prawa międzynarodowego"

To wysłanie wiadomości, sygnału do państw europejskich, do Polski. Im szerzej mówimy o inwestycjach na Ukrainie, o tym, że chcemy, żeby polskie firmy tam inwestowały, europejskie, żeby to stabilizowało sytuację, to teraz Rosjanie wysłali sygnał. Oczywiście chcę też jasno i wyraźnie powiedzieć, że Europa i Polska nie da się zastraszyć. (... ) Europa i Polska będzie wspierać walczącą Ukrainę, bo to jest w interesie naszej ojczyzny i to działanie związane z pomocą, jeżeli giną dzieci i bomby lecą na szpitale. Wiemy, że Rosjanie chcieli zaatakować polską firmę, to nie jest przypadek. Wiemy to z analizy tego działania, z ekspertyz, które przeprowadziliśmy. Widać, że to jest celowe, że nie jest to przypadkowa firma - mówił polityk.