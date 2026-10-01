MSWiA zwołuje pilną naradę! Chodzi o działania prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zablokował powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa, przekazując premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w tej sprawie.

W reakcji na decyzję prezydenta, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwołał pilną odprawę z szefostwem SOP, w której weźmie udział również wiceminister Czesław Mroczek.

Prezydent uzasadnił swoją decyzję brakiem "uzgodnienia" kandydatury płk. Jackowicza zgodnie z ustawą i wyraził gotowość do uzgodnienia innej osoby, która "będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją".

Czwartkowe spotkanie w siedzibie SOP, jak podała rzeczniczka Gałecka, ma zgromadzić ministra Kierwińskiego oraz kadrę dowódczą formacji. Uczestnictwo potwierdził również wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Czesław Mroczek. Głównym tematem obrad jest sprzeciw prezydenta Karola Nawrockiego wobec nominacji płk. Tomasza Jackowicza na funkcję Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Stanowisko prezydenta

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego została publicznie ogłoszona we wtorek przez jego rzecznika prasowego, Rafała Leśkiewicza, za pośrednictwem platformy X. Leśkiewicz przekazał, że prezydent poinformował premiera Donalda Tuska o swoim negatywnym stanowisku w kwestii powołania płk. Tomasza Jackowicza na czele Służby Orony Państwa. Rzecznik prezydenta przypomniał również o obowiązujących przepisach prawnych.

- Szefa SOP powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w uzgodnieniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - przekazał.

- Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia Prezydent RP pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie - podkreślił.

W odpowiedzi na ogłoszoną decyzję prezydenta, minister Marcin Kierwiński wyraził swoje stanowisko. Wcześniej, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem sprzeciwu prezydenta, minister zapewnił o pełnym wsparciu dla kierownictwa SOP. Po komunikacie Rafała Leśkiewicza, szef MSWiA również zamieścił wpis na platformie X.

- Prezydent blokuje powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa - napisał.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na otwarciu strzelnicy:

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