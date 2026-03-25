Mowa nienawiści w Radiu Maryja? Dominikanin alarmuje Episkopat: "Niszczą ludzi i Kościół".

Weronika Fakhriddinova
2026-03-25 16:41

Znany dominikanin niepokoi się o przyszłość Kościoła w Polsce. Po emisji kontrowersyjnego felietonu w Telewizji Trwam, duchowny apeluje do biskupów o interwencję. Czy treści prezentowane w niektórych mediach katolickich faktycznie prowadzą do podziałów i oddalają wiernych?

Tadeusz Rydzyk & Ludwik Wiśniewski

O. Ludwik Wiśniewski, duszpasterz z długoletnim doświadczeniem i działacz opozycji antykomunistycznej, wyraził swoje głębokie zaniepokojenie. W liście otwartym skierowanym do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojdy, dominikanin odniósł się do felietonu Antoniego Macierewicza, wyemitowanego 19 marca w Telewizji Trwam. Słowa polityka, według o. Wiśniewskiego, zawierały "nienawiść, kłamstwa i oszczerstwa", a ich obecność w mediach katolickich budzi poważne pytania.

Długotrwałe obawy o media katolickie

To nie pierwszy raz, kiedy o. Wiśniewski zwraca uwagę na problematyczne treści w mediach związanych z o. Rydzykiem. Jak sam podkreśla, przez dziesięciolecia wielokrotnie prosił hierarchów Kościoła o ocenę, czy Radio Maryja, Telewizja Trwam i "Nasz Dziennik" faktycznie spełniają kryteria mediów katolickich.

W swoich obserwacjach duchowny dostrzegał w nich treści, które określał jako: "kłamstwa i oszczerstwa splecione ze straszeniem, że oto wrogie siły, zagraniczne, ale także nasze rodzime, dążą do zniszczenia Radia Maryja, Kościoła, Polski i polskiej kultury".

Skutki dla wiernych i Kościoła

Dominikanin alarmuje, że brak reakcji ze strony biskupów na te treści ma konkretne, negatywne konsekwencje. Wierni, widząc tolerowanie "podłości w Kościele", zaczynają kwestionować sens przynależności. 

O. Wiśniewski opisał, jak: "starsi, często chorzy, życzliwi i dobrzy ludzie, nasłuchawszy się oskarżeń przeplatanych modlitwą, a płynących z maryjnego radia, stawali się agresywni, widzący wszędzie wroga, po prostu chorzy". Duchowny dodaje, że: "poważni ludzie opuszczali Kościół, mówiąc, że skoro biskupi nie reagują na podłość w Kościele, to przynależność do takiego Kościoła nie ma sensu".

To zjawisko, według dominikanina, prowadzi do pogłębiania podziałów i oddalania się ludzi od wspólnoty.

Laicyzacja a wizerunek Kościoła

W liście o. Wiśniewski wskazuje również na związek między wizerunkiem Kościoła a procesem laicyzacji. 

Uważa, że: "rozpowszechniona opinia o matactwach w 'Kościele jednej partii'" przyczynia się do tego, że: "młodzi – słyszą młodzi – trzeba omijać z daleka". Dominikanin apeluje do arcybiskupa Wojdy o: "rzetelne badania, czy i na ile w mediach: Radio Maryja, Telewizja Trwam i 'Nasz Dziennik' są elementy sprzeczne z ewangelicznym chrześcijaństwem".

Prosi również o podjęcie "odpowiednich decyzji", podkreślając, że choć media te mogą nie mieć już tak szerokiego zasięgu, to: "w moim przekonaniu wciąż niszczą ludzi i przyczyniają się do utrwalania podziałów w polskim Kościele".

Kontrowersyjne wypowiedzi Antoniego Macierewicza

Bezpośrednim impulsem do napisania listu były słowa Antoniego Macierewicza wygłoszone 19 marca w Telewizji Trwam

Polityk PiS twierdził, że: "poszczególne elementy Polski (…) są po prostu niszczone, a głównym punktem odniesienia tego zniszczenia jest tzw. SAFE", który to program określił jako: "uzależnienie polskiej armii od Niemiec, likwidacja polskiej armii z punktu widzenia naszego narodowego interesu". Macierewicz zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi, że: "interes rosyjski, ale przede wszystkim niemiecki jest nieporównanie ważniejszy niż interes Polski".

Dodał również, że rządzący niszczą polskich rolników, gospodarkę, politykę i prawo. Niejasno mówił o: "przestępstwie Donalda Tuska" i zbrodniarzu, który: "zamordował naszego prezydenta i polską elitę narodową nad Smoleńskiem". Macierewicz sugerował, że Władimir Putin doprowadził do katastrofy smoleńskiej, aby: "władzę w Polsce objął właśnie Donald Tusk", który miał zawrzeć sojusz z Rosją i Niemcami, by ukryć prawdę o: "straszliwej zbrodni" w Smoleńsku".

Polityka SE Google News
