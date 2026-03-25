Agata Duda w NBP? Jest oficjalne oświadczenie, które rozwiewa wszelkie wątpliwości

Zanim została Pierwszą Damą, Agata Kornhauser-Duda uczyła języka niemieckiego w renomowanym krakowskim liceum.

Jej kariera zawodowa została zawieszona na czas prezydentury męża, co rodzi pytania o jej przyszłe plany.

Spekulacje na temat jej powrotu do zawodu lub nowej roli zawodowej są dementowane, a NBP wyjaśnia.

Co Pierwsza Dama zrobi po prezydenturze? Czy wróci do nauczania, czy wybierze nową ścieżkę?

Gdzie Agata Duda po prezydenturze? Zaskakujące doniesienia Newsweeka

Podcast "W związku ze śledztwem" autorstwa "Newsweeka" podał, że "była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda mogła zacząć pracę w krakowskim oddziale NBP". Ta informacja, określana jako nowe nieoficjalne ustalenia, natychmiastowo wywołała szerokie zainteresowanie i falę komentarzy, stawiając pytanie o prawdziwość tych rewelacji.

Sekret Agaty Kornhauser-Dudy. Były prezydent ujawnił prawdę, która zaskoczy wielu

Narodowy Bank Polski zabiera głos. Jest oficjalne dementi

W obliczu narastających spekulacji, Narodowy Bank Polski szybko zareagował, wydając stanowcze oświadczenie.

W komunikacie czytamy: "W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi artykułami prasowymi ponownie informuję, że pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim".

Rzecznik NBP: W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi artykułami prasowymi ponownie informuję, że pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim.— Biuro Prasowe NBP (@BiuroNbp) March 25, 2026

To jednoznaczne dementi ma za zadanie uciąć wszelkie plotki i klarownie określić sytuację zatrudnienia byłej Pierwszej Damy.

Co prezydent Duda mówił o planach żony? "Potrzebuje się wyciszyć"

Te medialne doniesienia stoją w sprzeczności z wcześniejszymi wypowiedziami Andrzeja Dudy. W styczniu 2026 roku, w rozmowie dla "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego", były prezydent zapewniał, że "jego żona po zakończeniu prezydentury nie wróciła do aktywności zawodowej".

Były prezydent tłumaczył: "Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór". Dodał również: "Agata do tej pory nie szukała nigdzie pracy. Powiedziała mi, że potrzebuje się trochę wyciszyć".

Agata Kornhauser-Duda przed prezydenturą. Czy wróci do dawnego zawodu?

Zanim objęła funkcję Pierwszej Damy, Agata Kornhauser-Duda uczyła języka niemieckiego. Przez lata uczyła w prestiżowym krakowskim liceum, a jej kariera zawodowa została zawieszona na czas prezydentury męża. Pojawiały się sugestie, że po zakończeniu kadencji mogłaby wrócić do nauczania lub zrealizować inne plany zawodowe. Mimo medialnych doniesień, oficjalne stanowisko NBP jasno wskazuje, że jej ścieżka zawodowa po prezydenturze nadal pozostaje w sferze prywatnych decyzji.

Przyszłość Agaty Kornhauser-Dudy. Co dalej?

W świetle ostatnich wydarzeń, przyszłość zawodowa Agaty Kornhauser-Dudy wciąż pozostaje tematem otwartym. Chociaż spekulacje na temat pracy w NBP zostały kategorycznie zdementowane, pytanie o jej powrót na rynek pracy lub zaangażowanie w inne aktywności publiczne wciąż nurtuje opinię publiczną. Czy zdecyduje się na powrót do edukacji, czy może wybierze zupełnie nową ścieżkę? Czas pokaże, jakie plany zrealizuje była Pierwsza Dama.

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal