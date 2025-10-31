Morawiecki w nowym spocie uderza w rząd. „Tusk kłamie o ETS2” – twierdzi były premier

Mateusz Morawiecki opublikował spot na platformie X, w którym krytykuje rząd Donalda Tuska.

Były premier twierdzi, że zapowiadana „rewizja ETS2” to „kłamstwo” i że mechanizm doprowadzi do „drastycznych podwyżek rachunków za energię”.

Rząd z kolei ogłasza, że w Brukseli udało się wpisać kluczowe zapisy chroniące Polaków przed skutkami ETS2.

Spór o system handlu emisjami staje się nowym polem walki między opozycją a obozem rządzącym.

„Kiedy rząd mówi o ETS2 – kłamie”

W spocie opublikowanym przez Mateusza Morawieckiego słychać dramatyczny głos lektora:

– Rząd ogłasza: rewizja ETS2 to polski sukces w Brukseli. Premier dodaje: „zablokowaliśmy ETS2”.

Po tych słowach pojawia się fragment z wystąpienia Donalda Tuska, który mówi:

– Kiedy mówimy o ETS2, udało się wpisać dla nas kluczowe słowo, jakim jest „rewizja”. To oznacza możliwość zablokowania tego, tak żeby nie weszło w 2027 roku.

Morawiecki, komentując materiał, napisał na platformie X:

„⚠️Kiedy rząd mówi o ETS2 – kłamie⚠️ Rachunki za energię pójdą ostro w górę⚠️ Tusk znów Was oszukał, a zapłacimy za to wszyscy⚠️ Protestuj – skomentuj i udostępnij⚠️”.

Spór o zapisy w konkluzjach Rady Europejskiej

W spocie pada również komentarz lektora, według którego w oficjalnych dokumentach Rady Europejskiej nie ma zapisu o zablokowaniu systemu ETS2, a jedynie wzmianka o „ułatwieniu jego wdrożenia”.

Wojna na prawicy? PiS ma oskarżać Mentzena o układy z Tuskiem i "banderyzm"

– W konkluzjach nie ma słowa o żadnym zablokowaniu. Jest jedno zdanie o ułatwieniu wejścia w życie systemu i prośba do Komisji, by pokazała swoje propozycje – mówi lektor w nagraniu.

Były premier ostrzega, że wprowadzenie ETS2 w zaplanowanej formie może – jego zdaniem – oznaczać „upiornie wysokie rachunki za energię” dla obywateli i firm.

Czym jest ETS2

ETS2 (Emissions Trading System 2) to nowa część unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO₂, która ma objąć paliwa i budynki mieszkalne. Jej wprowadzenie planowane jest na 2027 rok, choć rządy państw członkowskich zabiegają o dodatkowe mechanizmy ochronne.

Rząd Donalda Tuska twierdzi, że podczas ostatniego szczytu w Brukseli udało się wpisać zapisy pozwalające na rewizję systemu, zanim wejdzie on w życie. Opozycja, z Mateuszem Morawieckim na czele, przekonuje jednak, że to tylko „propagandowy zabieg”.

Polityczna wojna o energię

Choć spot Morawieckiego ma charakter polityczny, dotyka kwestii, która w najbliższych latach może mocno wpłynąć na domowe budżety Polaków. Spór o ETS2 staje się kolejnym frontem między obozem Donalda Tuska a Mateuszem Morawieckim, który coraz częściej odwołuje się do przekazu o „oszukanych obywatelach” i „rosnących kosztach życia”. Rząd nie odniósł się jeszcze bezpośrednio do najnowszego materiału byłego premiera.

Poniżej galeria zdjęć: Mateusz Morawiecki spaceruje po Warszawie

⚠️Kiedy rząd mówi o ETS2 - kłamie⚠️ Rachunki za energię pójdą ostro w górę⚠️ Tusk znów Was oszukał, a zapłacimy za to wszyscy⚠️ Protestuj - skomentuj i udostępnij⚠️ pic.twitter.com/lWbRU319xL— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 31, 2025

Express Biedrzyckiej - Tomasz Trela Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.