Morawiecki ostro na kongresie PiS! Mówi o zawłaszczeniu. "Próbują zniszczyć nasz dorobek, obrzucić nas błotem"

Po przemówieniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas sobotniego kongresu, głos zabrała na chwilę była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zapowiedziała pojawienie się na scenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Kiedy polityk zaczął przemawiać wspomniał, że tak naprawdę interesują go jedynie dwa słowa – "przyszłość i zwycięstwo". – Nasze zwycięstwo! – dodał. Były premier dziękował członkom i działaczom partii oraz wszystkim Polakom, którzy, jak stwierdził, wierzyli w „nową i lepszą Polskę”:

– Częścią obrony przyszłości, częścią dbałości o nasz plan, jest także obrona naszego dorobku – tego wszystkiego, co robiliśmy. Trudziliśmy się, wspólnie walczyliśmy o to razem z Polakami. Patrzę tutaj na tą salę i widzę wielu wspaniałych ludzi, którzy walczyli o to, żeby to, co wydawało się jeszcze 10 lat temu niemożliwe, żeby stało się możliwe – stwierdził Morawiecki i zwrócił się z prośbą do słuchaczy:

the best of DUDEK O POLITYCE - Mateusz Morawiecki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie dajmy sobie zniszczyć tego naszego dorobku, sponiewierać go; przywłaszczyć przez naszych przeciwników politycznych, bo to jest to, co oni dzisiaj próbują robić. Razem musimy pokazać, że będziemy bronić tego, co jest naszą spuścizną i naszym dziedzictwem!

Chcę tak naprawdę powiedzieć o drodze, którą przeszliśmy, o tych sprawach, o których pan prezes poprosił mnie, żebym je tutaj przywołał. Podniesienia wiary u wszystkich nas, że to, co wydawało się trudne, niemal niemożliwe, stało się faktem. Ale chce też powiedzieć kilka zdań o przyszłości. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że tak trudnym czasie, w którym dziś jesteśmy obowiązują nas trzy prawdy. Po pierwsze musimy wyjść ze strefy komfortu. Dzisiaj po tym roku, kiedy próbują zniszczyć nasz dorobek, obrzucić nas błotem, wiemy że będzie ciężko – przekonywał.

– Musimy szybko przerobić tę porażkę sprzed roku – stwierdził Morawiecki odnośnie przegranej władzy PiS w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Trzecia prawda, jak potwierdził, to prawda o aktywności PiS-u. – Musimy wywołać ten wiatr zmian, nie możemy tylko czekać na jakiś klucz czarnych łabędzi. Musimy aktywnie działać dla wywołania tego nowego wiatru historii – nawoływał Mateusz Morawiecki.