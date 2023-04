Morawiecki odwiedzi Stany Zjednoczone. Z kim się spotka?

Bezpłatne leki już od 70 roku życia. Rząd obniży granicę wieku we flagowym programie

Premier ma odwiedzić Stany Zjednoczone w drugim tygodniu kwietnia. Według ustaleń RMF FM, Mateusz Morawiecki spotka się z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego; trwają również starania, by szef polskiego rządu rozmawiał z wiceprezydent USA Kamalą Harris. Wśród poruszanych tematów jest przede wszystkim pomoc dla Ukrainy. Wraz z Mateuszem Morawieckim do Waszyngtonu leci minister finansów Magdalena Rzeczkowska oraz prezes NBP Adam Glapiński.

Spotkanie Morawiecki - Zełenski

Tymczasem już w najbliższą środę, 5 kwietnia, do Polski ma przyjechać prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełeński. Polityk ma spotkać się z Andrzejem Dudą, a także z Mateuszem Morawieckim. Przewidziane jest również spotkanie prezydenta Ukrainy z Polakami na placu Zamkowym. - Będzie to oficjalna wizyta, natomiast dotychczasowe wizyty prezydenta Ukrainy w innych krajach były wizytami czysto roboczymi. Wołodymyr Zełenski przyjeżdżał do Londynu czy Waszyngtonu w ciszy, w tajemnicy, bez żadnego ceremoniału - powiedział w RMF FM Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.

