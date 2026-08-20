Morawiecki wyrzucony z PiS, ale nadal jest wpisany jako wiceprezes partii

Ostatnie tygodnie minęły pod znakiem zawirowań w Prawie i Sprawiedliwości. Najpierw Mateusz Morawiecki, założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Następnie doszło do rozłamu w PiS, a koniec końców Morawiecki postanowił wraz ze skupionymi wokół siebie politykami założyli nowy klub parlamentarny i zostali wydaleni z PiS. - W stosunku do wszystkich sąd dyscyplinarny uznał, że ciężko naruszyli oni statut Prawa i Sprawiedliwości poprzez to, że opuścili klub parlamentarny PiS i wstąpili do nowego klubu parlamentarnego - przekazał wówczas decyzje Karol Karski.

Klamka więc zapadła, a Rozwój Plus idzie do przodu. Niedawno były premier ogłosił też, że zamierza zorganizować wielką konwencję Rozwoju Plus, która ma się odbyć 15 października 2026 roku. To nieprzypadkowa data, ponieważ tego dnia miną trzy lata od ostatnich wyborów parlamentarnych, w których PiS wygrał a Morawiecki miał możliwość stworzyć rząd. Morawiecki zapowiedział także założenie partii. Teraz idąc za ciosem Rozwój Plus przedstawia kolejne pomysły, które mają przekonać Polaków, by poprzeć inicjatywę. Najnowszy z nich dotyczy imigrantów.

Nowe pomysły Rozwoju Plus

Kilka dni temu lider Rozwoju Plus opublikował nagranie, które dotyczy tych pomysłów. W grę wchodzi Internetowe Konto Imigranta i alert deportacyjny. Czym dokładnie miałoby być Indywidualne Konto Imigranta? To państwowy system cyfrowej tożsamości i kontroli legalnego pobytu. Obejmujący rejestrację, check-in adresowy oraz dane o zatrudnieniu, podatkach i składkach.

Alert Deportacyjny to natomiast system, który zostanie automatycznie uruchomiony przy naruszeniu warunków pobytu, np. po upływie wizy braku check-inu lub pracy bez zgłoszenia. Oznacza on szybkie wszczęcie procedury deportacyjnej.

Trzecią propozycją jest powołanie Sprawnej Służby Deportacyjnej, czyli wyspecjalizowanej jednostki do egzekwowania prawa migracyjnego. Ma ona służyć skutecznemu wykrywaniu nielegalnego pobytu i wykonywaniu decyzji o wydaleniu z Polski.

Tymczasem, co może zaskakiwać, gdy na oficjalnej stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości wejdziemy w zakładkę "Władzie, Ludzie" możemy znaleźć tam informację, że Mateusz Morawiecki... wciąż figuruje jako wiceprezes. .

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