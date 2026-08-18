Morawiecki odniósł się do tematu imigrantów w Polsce. Stawia sprawę jasno

Rozwój Plus i Mateusz Morawiecki nie zwalniają. Po wydarzeniu, które rozpoczęło oficjalną działalność stowarzyszenia, zawirowaniach w PiS oraz po zapowiedzi utworzenia partii, przyszedł czas na przedstawienie konkretów. Była już mowa o kwestiach dotyczących demografii i wsparcia rodzin, a teraz przyszedł czas na temat imigrantów.

W sieci opublikowany został filmik, który porusza te sprawy. - Nie możemy popełnić błędów zachodu. Musimy wiedzieć, kto przekracza naszą granicę, gdzie mieszka, gdzie pracuje i czy przestrzega polskiego prawa. Dlatego potrzebujemy specjalnego, skutecznego systemu - słyszymy słowa lektora.

O czym mowa? Rozwiązanie na to ma być system: Indywidualne Konto Imigranta, dodatkową propozycją jest uruchomienie Alertu Deportacyjnego, jeśli osoba, która przyjechała do Polski popełni umyślne przestępstwo i naruszy rażąco nasze prawo oraz warunki pobytu. Za alertem zgodnie z propozycją, ma iść procedura wydalenia z kraju. Jak podkreślono, do takich działań potrzebna jest wyspecjalizowana służba, która skutecznie wyegzekwuje decyzję i odeśle z Polski tych, którzy nie będą mieli prawa tutaj zostać.

- Państwo musi wiedzieć, kto wjeżdża do Polski, gdzie jest, co robi i czy przestrzega naszego prawa. Jeśli nie - szybka deportacja - brzmi opis do nagrania.

Indywidualne Konto Imigranta, Alert Deportacyjny i Sprawna Służba Deportacyjna: czym mają się charakteryzować?

Czym dokładnie miałoby być Indywidualne Konto Imigranta? To państwowy system cyfrowej tożsamości i kontroli legalnego pobytu. Obejmujący rejestrację, check-in adresowy oraz dane o zatrudnieniu, podatkach i składkach.

Alert Deportacyjny to natomiast system, który zostanie automatycznie uruchomiony przy naruszeniu warunków pobytu, np. po upływie wizy braku check-inu lub pracy bez zgłoszenia. Oznacza on szybkie wszczęcie procedury deportacyjnej.

Trzecią propozycją jest powołanie Sprawnej Służby Deportacyjnej, czyli wyspecjalizowanej jednostki do egzekwowania prawa migracyjnego. Ma ona służyć skutecznemu wykrywaniu nielegalnego pobytu i wykonywaniu decyzji o wydaleniu z Polski.

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