W dobie kryzysu i szalejącej inflacji informacja medialna o premii dla reprezentantów Polski, wywołała oburzenie. Piłkarze, którzy w swoich klubach zarabiają krocie, w kiepskim stylu wyszli z grupy na mistrzostwach świata, nie dostaną jednak dodatkowych pieniędzy, które według WP.pl miał im wcześniej obiecać premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że nasza kadra i sztab szkoleniowy mogą liczyć na pieniądze od FIFA.

Mateusz Morawiecki został zapytany o piłkarzy w telewizji wPolsce.pl. – Uważam że jakaś premia się należy naszym piłkarzom, ponieważ wyszli rzeczywiście z grupy, ogółem przecież grali naprawdę nieźle. Też dostali swoje środki z FIFA, nie wiem dokładnie ile, ale myślę, że to jest też koło 20 czy nawet więcej milionów złotych za samo wyjście z grupy – powiedział premier. Potem odniósł się do kwoty, która może trafić do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– My przeznaczamy pieniądze na PZPN, dla polskiej piłki, a w jaki sposób one potem będą wykorzystane, to mogę powiedzieć, że chcemy dużo, dużo większe pieniądze przeznaczyć. Nie 30, nie 40 milionów, a może nawet grubo powyżej 100 mln zł. Zobaczymy jaki jest plan. Chcę żeby naprawdę polska piłka poszła na jak najwyższy poziom – wyznał na wizji.

Premier Morawiecki niebawem chce się spotkać z selekcjonerem i prezesem PZPN. - Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu uda się spotkać z trenerem Michniewiczem, z panem prezesem Kuleszą, ze środowiskiem tak, żebyśmy mogli popatrzeć w przyszłość - dodał.

Minister Czarnek wprost skomentował doniesienia o "premii" dla piłkarzy: Zasłużyli na pochwałę, ale 30 mln to byłby jednak, przepraszam, ale skandal

