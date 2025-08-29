Morawiecki na akcji "Piwo z Mentzenem". Było ostro! "Nie powinienem tu przychodzić"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-08-29 8:04

W czwartkowy wieczór 28 sierpnia 2025 roku odbyła się debata pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Sławomirem Mentzenem. Były lider pojawił się na akcji "Piwo z Mentzenem", ale atmosfera bynajmniej przyjazna nie była! Morawiecki ostro bronił m.in. Jarosława Kaczyńskiego i zażądał od Sławomira Mentzena przeprosin. - To co Pan zrobił jest niedopuszczalne - grzmiał. Przekonywał przy tym, że prezesa PiS należy określać mianem... "sigmy:.

Słowa Mentzena o Kaczyńskim

Mateusz Morawiecki był gościem warszawskiego wydarzenia z serii "Piwo z Mentzenem". Jednym z jego elementów była debata pomiędzy liderem Konfederacji i byłym premierem. - Bardzo dziękuję za odwagę. Wiem, że to nie jest takie proste w pana partii, móc wyjść na piwo bez zgody prezesa. Więc bardzo szczerze, autentycznie panu dziękuję - powiedział Sławomir Mentzen, zwracając się do byłego premiera na początku spotkania. Odpowiadając na te słowa lidera, Morawiecki wspomniał o krytyce, którą jego oponent niedawno skierował w kierunku Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go mało chlubnym miałem "politycznego gangstera".

- Po tym, co pan poseł zrobił, w ogóle nie powinienem tutaj przychodzić, ponieważ w sposób absolutnie nieakceptowalny uderzył w prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to jest coś, co naprawdę powinno być niedopuszczalne. Właściwie powinien pan przeprosić, ale wiem, że zapewne pan tego nie zrobi - stwierdził były szef rządu. - Mówienie "PiS - PO jedno zło" to kompletne nieporozumienie, skrajny fałsz i totalna manipulacja. I dlatego, w takiej sytuacji w jakiej zostałem postawiony, chcę od tego zacząć. Ponieważ mam niewątpliwy szacunek do pana prezesa, to jest człowiek który przez ostatnie dziesiątki lat, mając Polskę w sercu, walczył o to, żeby trzymać suwerenność, żeby rozwój Polski był jak najszybszy. Krótko powiem, że Jarosław Kaczyński jest sigmą polskiej polityki - podkreślił.

Po tych słowach część zebranego tłumu zaczęła skandować "Jarosław, Jarosław!". Sławomir Mentzen nie zareagował w żaden sposób na słowa Mateusza Morawieckiego i przeszedł do dalszej części dyskusji, dotyczącej systemu podatkowego za czasów rządu PiS.

Inne wątki

Debata nie ograniczyła się jednak do obrony Kaczyńskiego. Mentzen przytoczył wypowiedź Morawieckiego, w której ten mówił o elementach socjalizmu w programie PiS. - Tak, ja jestem za tym, żeby był solidaryzm społeczny, a nie darwinizm społeczny - tłumaczył były premier. - Chciałbym, żeby ludzi rozliczać z efektów ich pracy. Pan jak tylko widzi pieniądze, to się panu oczy świecą. Oni siedzą na workach pieniędzy, trzeba im je zabrać, zapłacić z tego - ripostował Mentzen. - A pan proponuje zostawić bankom - odparł były premier.

Swoimi wrażeniami po debacie obszernie podzielił się sam Morawiecki na platformie X:

