Akcja "Piwo z Mentzenem" odbyła się w czwartek 28 sierpnia w Warszawie

Gościem był Mateusz Morawiecki

Były premier ostro bronił Jarosława Kaczyńskiego i żądał dla niego przeprosin

Słowa Mentzena o Kaczyńskim

Mateusz Morawiecki był gościem warszawskiego wydarzenia z serii "Piwo z Mentzenem". Jednym z jego elementów była debata pomiędzy liderem Konfederacji i byłym premierem. - Bardzo dziękuję za odwagę. Wiem, że to nie jest takie proste w pana partii, móc wyjść na piwo bez zgody prezesa. Więc bardzo szczerze, autentycznie panu dziękuję - powiedział Sławomir Mentzen, zwracając się do byłego premiera na początku spotkania. Odpowiadając na te słowa lidera, Morawiecki wspomniał o krytyce, którą jego oponent niedawno skierował w kierunku Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go mało chlubnym miałem "politycznego gangstera".

- Po tym, co pan poseł zrobił, w ogóle nie powinienem tutaj przychodzić, ponieważ w sposób absolutnie nieakceptowalny uderzył w prezesa Jarosława Kaczyńskiego i to jest coś, co naprawdę powinno być niedopuszczalne. Właściwie powinien pan przeprosić, ale wiem, że zapewne pan tego nie zrobi - stwierdził były szef rządu. - Mówienie "PiS - PO jedno zło" to kompletne nieporozumienie, skrajny fałsz i totalna manipulacja. I dlatego, w takiej sytuacji w jakiej zostałem postawiony, chcę od tego zacząć. Ponieważ mam niewątpliwy szacunek do pana prezesa, to jest człowiek który przez ostatnie dziesiątki lat, mając Polskę w sercu, walczył o to, żeby trzymać suwerenność, żeby rozwój Polski był jak najszybszy. Krótko powiem, że Jarosław Kaczyński jest sigmą polskiej polityki - podkreślił.

Po tych słowach część zebranego tłumu zaczęła skandować "Jarosław, Jarosław!". Sławomir Mentzen nie zareagował w żaden sposób na słowa Mateusza Morawieckiego i przeszedł do dalszej części dyskusji, dotyczącej systemu podatkowego za czasów rządu PiS.

Debata nie ograniczyła się jednak do obrony Kaczyńskiego. Mentzen przytoczył wypowiedź Morawieckiego, w której ten mówił o elementach socjalizmu w programie PiS. - Tak, ja jestem za tym, żeby był solidaryzm społeczny, a nie darwinizm społeczny - tłumaczył były premier. - Chciałbym, żeby ludzi rozliczać z efektów ich pracy. Pan jak tylko widzi pieniądze, to się panu oczy świecą. Oni siedzą na workach pieniędzy, trzeba im je zabrać, zapłacić z tego - ripostował Mentzen. - A pan proponuje zostawić bankom - odparł były premier.

Swoimi wrażeniami po debacie obszernie podzielił się sam Morawiecki na platformie X:

To była rozmowa, na którą z pewnością czekało wielu z Was. Jak na ekonomistów przystało, spieraliśmy się głównie o podatki i pieniądze. Wiele razy się zgodziliśmy. I wiele razy mieliśmy inne zdanie. Ja, jako wieloletni praktyk, mówiłem bardziej faktami i liczbami

