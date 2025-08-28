Sawicki o Ministrze Kultury: "Powinna podać się do dymisji", "Hołownia nie ma ręki do kadr"

Minister Kultury Marta Cienkowska odbyła 27 kosztownych zagranicznych delegacji.

Jej resort odpowiada także za ujawnienie sygnalistki Hanny Radziejowskiej, która straciła pracę.

Poseł Marek Sawicki wezwał Cienkowską do dymisji.

Podróże dla dobra kultury i dziedzictwa

„Super Express” prześwietlił zagraniczne delegacje nowej minister kultury. Jeszcze jako wiceministra, w latach 2024–2025, odbyła aż 27 służbowych wyjazdów. Na koszt podatników odwiedziła m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonię, Maltę i Uzbekistan. Najdroższa była podróż do Australii (pobyt od 12 do 16 lutego, koszt prawie 50 tys. zł), której głównym celem było pozyskanie złotej monety odzyskanej przez tamtejsze służby dla Polski. Łączny koszt wszystkich wyjazdów wyniósł niemal 200 tys. zł.

Resort tłumaczy, że wysokie koszty delegacji wynikały z konieczności zapewnienia minister Cienkowskiej bezpiecznych warunków podróży ze względu na uraz kręgosłupa.

To jednak nie koniec problemów szefowej resortu. Ministerstwo Kultury odpowiada również za zwolnienie Hanny Radziejowskiej, byłej kierowniczki berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego. Radziejowska w poufnym liście poinformowała minister Cienkowską o nieprawidłowościach w instytucji. Choć otrzymała status sygnalistki, jej korespondencja została przekazana przełożonemu, co doprowadziło do jej zwolnienia. Obecnie minister Cienkowska zapowiada, że sprawdzi, kto w resorcie popełnił błąd.

"Cienkowska powinna odejść"

– Pan Hołownia nie ma ręki do kadr. Nie potrafi dobierać ludzi na ministerialne stanowiska. Pani Cienkowska, podobnie jak inne panie z Polski 2050 pełniące funkcje ministerialne, powinny podać się do dymisji i zrezygnować z pełnienia swoich funkcji – mówi nam poseł Marek Sawicki. – Pani Cienkowska powinna odejść nie tylko za sprawę sygnalistki, ale również za to, co opisaliście w „Super Expressie”, czyli jej zagraniczne podróże, w tym wyjazd do Australii – dodaje polityk.Marek Sawicki to jeden z najbardziej doświadczonych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1993 roku nieprzerwanie zasiada w Sejmie, reprezentując okręg siedlecki. Dwukrotnie pełnił funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi – w rządach Donalda Tuska w latach 2007–2012 oraz 2014–2015. Wcześniej był m.in. wójtem gminy Repki oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Łączności. W 2023 roku został wyznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę na marszałka seniora Sejmu X kadencji.

