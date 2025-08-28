"SE" prześwietlił podróże nowej minister kultury. Jeden wyjazd zwraca szczególną uwagę

Podróż do Australii po cenną monetę

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia, Malta, czy Uzbekistan to najbardziej egzotyczne kierunki podróży Marty Cienkowskiej. Zdecydowanie przeważały europejskie kraje. Łączny koszt 27 wyjazdów to niespełna dwieście tysięcy złotych. Z czego aż jedna czwarta to wspomniany już lot do Australii w lutym tego roku (pobyt od 12 do 16 lutego). Razem z polską delegacją do kraju wróciła cenna moneta Holey Dollar z 1813 roku, która została skradziona ze zbiorów numizmatycznych Muzeum Okręgowego w Toruniu. Niezwykle cenny numizmat odzyskano dzięki współpracy resortu i australijskich partnerów z organami ścigania. - Sama podróż wydaje się uzasadniona, ale jej koszt może zastanawiać. Może pani minister miała wykupione jakieś dodatkowe usługi – dziwi się Marek Suski z PiS, członek sejmowej komisji kultury. - Ze względu na uraz kręgosłupa ministry Marty Cienkowskiej został zakupiony bilet, który umożliwiał jej odbycie długiej delegacji w bezpiecznych warunkach – informuje nas rzecznik ministerstwa kultury. Piotr Jędrzejowski dodaje, że osobisty udział ówczesnej wiceszefowej resortu w uroczystości związany był z rangą wydarzenia. - W przekazaniu monety, które odbyło się w Ambasadzie RP w Canberze, wziął udział Tony Burke, minister sztuki Australii – podkreśla rzecznik prasowy.

Czym jest Holey Dollar?

Jak informuje na swoich stronach ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Idealny stan zachowania monety wskazuje na to, że nigdy nie znajdowała się w regularnym obrocie płatniczym. Mogła być elementem podarunku przekazywanego pomiędzy ważnymi osobistościami we wczesnej Australii. Nie wiadomo jednak w jaki sposób opuściła ten kontynent. W 1914 roku w Amsterdamie monetę zakupił polski kolekcjoner Walery Amrogowicz. Wzbogaciła ona jego kolekcję, która obejmowała około 2 tys. numizmatów, ponad 200 miedziorytów, jak również zbiór akwarel i znaczków pocztowych. Tuż przed swoją śmiercią w 1931 roku Amrogowicz przekazał swoje zbiory Towarzystwu Naukowemu w Toruniu. Następnie trafiły one do Muzeum Okręgowego. Moneta Holey Dollar w toruńskich kolekcjach przetrwała dwie wojny światowe i upadek komunizmu. Między 2008 a 2017 rokiem została skradziona wraz z kilkuset innymi numizmatami i znalazła się na międzynarodowym rynku aukcyjnym".

W 2022 roku dzięki informacjom od policji, prokuratury oraz pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnaleźli ją w Australii.

