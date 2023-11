i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Mateusz Morawiecki

Stawia konkretne pytania

Morawiecki chce rozmawiać z Hołownią! Wystosował apel. W tle "robienie show"

W samo południe ruszają kolejne obrady Sejmu. Tymczasem głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił się do Szymona Hołowni. Zaapelował o to, by zająć się najważniejszymi sprawami, a nie robieniem show. Wtrącił też kilka słów na temat "sejmowej zamrażarki".