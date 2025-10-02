- Leszek Miller ostro ocenił polityczną przyszłość Andrzeja Dudy.
- Były premier przewiduje dla niego trudny ewentualny powrót.
- Jakie konkretne słowa padły?
Brutalna diagnoza Millera
Od momentu opuszczenia Pałacu Prezydenckiego przez Andrzeja Dudę minęły już prawie dwa miesiące. Dotychczas były prezydent skupił się głównie na przeprowadzce do Krakowa i na promocji swojej książki „To ja. Andrzej Duda”, uczestnicząc w spotkaniach autorskich i opowiadając o jej zawartości. Dodatkowo w Kanale Zero ma swój program. Wciąż jednak nie zdecydował się ujawnić, jakie są jego polityczne plany na przyszłość.
Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Radiem RDC, wyraził swoją opinię na temat ewentualnego powrotu Dudy do polityki. Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości – nie widzi on zupełnie dla niego miejsca w żadnym z głównych ugrupowań politycznych! - Jeśli myśli, że PiS by go przyjął z otwartymi rękoma... a po co on PiS-owi? Do czego jest potrzebny? To jest tylko problem. Co z nim zrobić potem? Będzie walczył o jakieś stanowiska? Przecież chętnych do zajmowania ważnych stanowisk jest bez liku. Więc po co jeszcze jedna gęba do wykarmienia? – brutalnie tłumaczył Miller.
Jedyna możliwość Dudy?
Zdaniem Leszka Millera, były prezydent ma tylko jedyną realną szansą na pozostanie w poważnej polskiej polityce. - Andrzej Duda ma oczywiście szanse, gdyby np. wystartował z własnego komitetu wyborczego do Senatu, bo to jest możliwe – podsumował były premier.
Czy jednak Andrzej Duda zdecyduje się na taki krok? Czas pokaże, jakie decyzje podejmie były prezydent. Jedno jest pewne – według Leszka Millera, powrót do polityki nie będzie dla niego łatwy.
