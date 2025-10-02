Leszek Miller ostro ocenił polityczną przyszłość Andrzeja Dudy.

Były premier przewiduje dla niego trudny ewentualny powrót.

Jakie konkretne słowa padły?

Brutalna diagnoza Millera

Od momentu opuszczenia Pałacu Prezydenckiego przez Andrzeja Dudę minęły już prawie dwa miesiące. Dotychczas były prezydent skupił się głównie na przeprowadzce do Krakowa i na promocji swojej książki „To ja. Andrzej Duda”, uczestnicząc w spotkaniach autorskich i opowiadając o jej zawartości. Dodatkowo w Kanale Zero ma swój program. Wciąż jednak nie zdecydował się ujawnić, jakie są jego polityczne plany na przyszłość.

Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Radiem RDC, wyraził swoją opinię na temat ewentualnego powrotu Dudy do polityki. Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości – nie widzi on zupełnie dla niego miejsca w żadnym z głównych ugrupowań politycznych! - Jeśli myśli, że PiS by go przyjął z otwartymi rękoma... a po co on PiS-owi? Do czego jest potrzebny? To jest tylko problem. Co z nim zrobić potem? Będzie walczył o jakieś stanowiska? Przecież chętnych do zajmowania ważnych stanowisk jest bez liku. Więc po co jeszcze jedna gęba do wykarmienia? – brutalnie tłumaczył Miller.

Jedyna możliwość Dudy?

Zdaniem Leszka Millera, były prezydent ma tylko jedyną realną szansą na pozostanie w poważnej polskiej polityce. - Andrzej Duda ma oczywiście szanse, gdyby np. wystartował z własnego komitetu wyborczego do Senatu, bo to jest możliwe – podsumował były premier.

Czy jednak Andrzej Duda zdecyduje się na taki krok? Czas pokaże, jakie decyzje podejmie były prezydent. Jedno jest pewne – według Leszka Millera, powrót do polityki nie będzie dla niego łatwy.

