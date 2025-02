i Autor: Marcin Gadomski/Super Express, Tomasz Radzik/Super Express Donald Tusk, Jarosław Kaczyński

Wyniki pokazują, jak jest

Mocne tąpnięcie PiS w nowym sondażu. Kaczyński powinien się temu przyjrzeć. Jest też ktoś, kto może się cieszyć. To nie Tusk!

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie, to wygrałaby je Koalicji Obywatelska. Na środowisko pod wodzą Donalda Tuska chce głosować najwięcej osób. Drugie miejsce w sondażu zajęło PiS, ale w porównaniu z poprzednim badaniem straciło najwięcej. Powody do radości ma natomiast Konfederacja, która odnotowała wzrost poparcia i to spory. Sprawdźcie szczegóły.