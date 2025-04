Mocne słowa szefa BBN: Nasze państwo jest gotowe do reakcji w każdych warunkach i nie będzie się wahać

Potrzeba zmian w systemie bezpieczeństwa

Projekt prezydencki ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zakłada istotne zmiany w obszarze bezpieczeństwa narodowego i obronności. Obejmujące m.in. funkcjonowanie instytucji państwowych w warunkach kryzysu, włączenie marszałków Sejmu i Senatu do systemu kierowania obroną, a także przekształcenie systemu kierowania i dowodzenia Wojska Polskiego, poprzez utworzenie m.in. nowego Dowództwa Operacji Połączonych. Prezydent Duda wielokrotnie apelował o szybkie przyjęcie projektu, podkreślając, że jest on „po prostu potrzebny”.

CZYTAJ: Gen. Kukuła: Naszym głównym zadaniem jest zniechęcenie Rosji do ataku

Gen. Łukowski w rozmowie z PAP podkreślił, że projekt to „wybitnie profesjonalnie przygotowany dokument”, stworzony przez wojskowych, ekspertów i prawników. Celem projektu jest naprawienie najważniejszych luk w obecnych przepisach i stworzenie systemu prawnego, który dostarczy państwu polskiemu zasad reagowania w zróżnicowanych sytuacjach kryzysowych.

Gen. Łukowski zwrócił uwagę na aspekt komunikacji strategicznej, jaką można realizować poprzez przepisy prawne. - Mamy więc przypuszczenie graniczące z pewnością, że kremlowscy analitycy pilnie śledzą nasze przepisy dotyczące m.in. procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych. (...) A jeżeli tak jest, to powinniśmy te przepisy konstruować w taki sposób, żeby również za ich pomocą realizować pewnego rodzaju komunikację strategiczną, skierowaną do naszych przeciwników, budując dylematy po ich stronie - mówił generał. Chodzi o wysłanie jasnego komunikatu, że państwo polskie jest „gotowe do reakcji w każdych warunkach”.

Generał tłumaczył, że podobne działania prowadzi Rosja, prezentując swoją doktrynę użycia broni jądrowej, która jest komunikatem skierowanym na zewnątrz, mającym „stwarzać dylematy i zmuszać do kalkulowania ryzyka”.

Dalsze prace dotyczące bezpieczeństwa i wyzwania

Mimo że niektóre zapisy z prezydenckiego projektu są wdrażane innymi ścieżkami, np. poprzez rozporządzenia, kluczowe propozycje, takie jak reforma dowodzenia Siłami Zbrojnymi, mają trafić do nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny. Gen. Łukowski wymienił m.in. uregulowanie kwestii dokumentów strategicznych i Stałych Planów Obronnych.

Szef BBN dodał, że wiele obszarów nie zdąży się zakończyć przed upływem kadencji prezydenta Dudy, dlatego wykaz tych spraw został przekazany stronie rządowej. Dotyczy to m.in. zasad prowadzenia sojuszniczej operacji obronnej na terenie Polski.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pytany o reformę systemu kierowania i dowodzenia wojskiem, gen. Łukowski zapewnił, że istnieje zgoda co do potrzeby zmian. Projekt zakłada stworzenie Dowództwa Operacji Połączonych, co ma przyspieszyć procesy reakcji na zagrożenie i efektywniej wykorzystać zasoby kadrowe. - Wszystkie badania i ćwiczenia wykazują, że obecny system trzeba zmienić. Pytanie jest tylko, czy zrobić to teraz, czy później. Ja i wojskowi mówimy - teraz - podsumował szef BBN.

Źródło: PAP

Porannym Ringu 7:50 - Radosław Pyffel Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.