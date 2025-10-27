PILNE! Zatrzymano dwoje Ukraińców, którzy "prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-27 8:30

Jak przekazał rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. To młodzi ludzie, kobieta i mężczyzna. Decyzją sądu podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Aresztowanie w Warszawie..jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Prawa część obrazu przedstawia sylwetkę osoby w ciemnym garniturze, trzymającej w prawej dłoni metalowe kajdanki. Kajdanki są srebrne, wyraźnie widoczne, złożone z dwóch połączonych ze sobą ogniwami części. Tło za postacią jest rozmyte, jasnoszare, z widocznymi zarysami dwóch ciemnych postaci w oddali po lewej stronie oraz jasnymi prostokątami przypominającymi okna.

Jak podał Jacek Dobrzyński: - Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego RP i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej. Zbierane przez nich informacje dotyczyły żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium Polski, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy. Śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 130 § 3 kk nadzoruje Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Decyzją sądu podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

WIĘCEJ INFORMACJI NIEBAWEM

Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁUŻBY SPECJALNE