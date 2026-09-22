Mocne słowa ministra pod adresem prezydenta. „Nie może działać wbrew interesowi państwa”

Minister Wojciech Balczun zapowiedział, że odpowiedzią rządu na wysokie ceny paliw i rachunki ma być podatek od ponadwymiarowych zysków firm, wskazując na szybką ścieżkę legislacyjną dla tego projektu.

Minister Balczun wyraził stanowczy sprzeciw wobec ewentualnego zawetowania projektu przez prezydenta, argumentując, że byłoby to "zupełnie bez sensu" i mogłoby być postrzegane jako działanie w interesie koncernów paliwowych, a także torpedowanie funkcjonowania budżetu państwa.

Minister uspokoił obawy dotyczące braku paliwa, deklarując, że rezerwy są nienaruszone, dostawy są dywersyfikowane (w tym z Norwegii), a Orlen podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić ciągłość dostaw, traktując to jako priorytet dla stabilności państwa.

Rosnące ceny paliw i coraz wyższe rachunki kierowców były jednym z głównych tematów porannej rozmowy RMF FM z ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem. Polityk nie ukrywał, że problem dotyka również jego.

Jak przekonywał, odpowiedzią rządu ma być podatek od ponadwymiarowych, nazywanych również nadzwyczajnymi, zysków firm. Minister wyraźnie sprzeciwił się ewentualnemu zawetowaniu przygotowanych przepisów przez prezydenta.

– Jest nasz projekt dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków. Szybka ścieżka – mówił Balczun w RMF FM.

Balczun o prezydenckim wecie: „Zupełnie bez sensu”

Minister przypomniał, że wcześniejsza ustawa została już zawetowana. Jego zdaniem obecnie zgromadzono jednak znacznie więcej danych przemawiających za wprowadzeniem podatku.

– Ten poprzedni prezydent zawetował. W tym, momencie mamy chyba dużo więcej danych pokazujących, że takie weto jest zupełnie bez sensu. Zupełnie bez sensu jest licytowanie się na inicjatywy, która i, czy albo czyja będzie, będzie lepsza – stwierdził.

Balczun podkreślił, że rząd przedłożył konkretny projekt, który przeszedł już znaczną część procedury legislacyjnej. W jego ocenie zablokowanie ustawy mogłoby oznaczać działanie na korzyść koncernów paliwowych osiągających obecnie ogromne przychody.

– Możemy przyjąć założenie takie, że pan prezydent będzie działał w interesie koncernów paliwowych, które zarabiają niewyobrażalne pieniądze w tej chwili – powiedział minister.

Najmocniejsze słowa padły jednak, gdy rozmowa zeszła na wpływy do budżetu państwa.

– Prezydent nie może działać wbrew interesowi państwa, czyli na przykład torpedując funkcjonowanie budżetu – oświadczył Wojciech Balczun na antenie RMF FM.

Minister nie zgodził się także z argumentem, że proponowane rozwiązanie miałoby być niezgodne z obowiązującymi zasadami.

– Nie, to jest prawo zgodne z zasadami – przekonywał.

Minister przypomniał sprawę JSW

W rozmowie pojawił się również temat Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Balczun przypomniał daninę solidarnościową pobraną od JSW za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaznaczył, chodziło o ogromną kwotę.

– Miliard 600 milionów. I jakoś wtedy nie było dyskusji, że prawo nie może działać wstecz – powiedział.

Minister wykorzystał przykład JSW jako argument w sporze dotyczącym zasad opodatkowania nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw.

Czy na stacjach zabraknie paliwa? Padła jasna deklaracja

Balczun uspokajał również kierowców obawiających się problemów z dostępnością paliwa. Zapewnił, że rezerwy pozostają nienaruszone, a dostawy są sprowadzane z różnych kierunków.

– Moim zdaniem absolutnie nie. Rezerwy są nienaruszone dostawy są dywersyfikowane – odpowiedział na pytanie, czy na stacjach może zabraknąć paliwa.

Jak wyjaśnił, Orlen podpisał umowę obejmującą jedną czwartą dostaw ze źródeł norweskich, a w ciągu ostatnich kilkunastu dni zawarto kolejne kontrakty. Według ministra właśnie dywersyfikacja ma być gwarancją bezpieczeństwa.

– Myślę, że wszystkie działania, które podejmujemy i, które podejmuje Orlen idą w tym kierunku, żeby paliwa nie zabrakło. To jest najważniejszy priorytet, bo to jest element stabilnego funkcjonowania państwa. Nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło – zapewnił Wojciech Balczun w RMF FM.

Minister dodał, że zabezpieczenie rezerw obejmuje perspektywę kilku miesięcy, a bieżące dostawy są realizowane zgodnie z planem. Wspomniał również, że Orlen przygotowuje specjalne promocje dla klientów stacji benzynowych.

W naszej galerii zobaczysz Wojciecha Balczuna z żoną:

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