Co dalej z TVN? Wojciech Balczun ujawnia, co robi rząd. Padły słowa o nowym właścicielu

Minister Balczun podkreślił, że polski rząd aktywnie monitoruje rozwój wydarzeń dotyczących przyszłości TVN, ponieważ stacja jest uznana za podmiot istotny z punktu widzenia państwa polskiego.

Ze względu na wspomniany status, minister wskazał na potencjalną konieczność podjęcia w przyszłości pewnych decyzji administracyjnych, choć ich konkretny charakter nie został jeszcze sprecyzowany.

Na obecnym etapie nie zapadły żadne wiążące decyzje ze strony rządu, a dalszy bieg wydarzeń będzie w dużej mierze uzależniony od strategii, jaką przyjmie nowy właściciel, Paramount, wobec swoich globalnych aktywów medialnych.

Pytanie o przyszłość TVN padło podczas rozmowy o zmianach na polskim rynku medialnym. Prowadzący Poranną rozmowę RMF FM zapytał Wojciecha Balczuna, czy władze prowadzą rozmowy dotyczące stacji. Odpowiedź ministra pokazała, że sprawa jest śledzona, choć nie weszła jeszcze w etap konkretnych rozstrzygnięć.

- Nie, my jesteśmy na etapie tylko i wyłącznie monitorowania tego co się dzieje za oceanem, bo wiadomo, że to w którymś momencie zadzieje się też w Polsce w tym wymiarze, że będą potrzebne pewne administracyjne decyzje związane chociażby z tym, że TVN jest na liście podmiotów istotnych z punktu widzenia państwa polskiego - powiedział Wojciech Balczun na antenie RMF FM.

Słowa ministra oznaczają, że ewentualna zmiana właścicielska nie będzie dla polskich władz wyłącznie zagraniczną transakcją biznesową. Jak wynika z jego wypowiedzi, znaczenie ma wpisanie TVN na listę podmiotów istotnych z punktu widzenia państwa. Balczun nie wyjaśnił jednak, jakie dokładnie decyzje administracyjne mogą być potrzebne.

Czy Polska może zablokować działania wokół TVN?

W RMF FM minister został również zapytany, czy Polska może blokować działania związane ze stacją. Balczun zaznaczył, że sprawa znajduje się na bardzo wczesnym etapie.

- Nie chcę tego komentować, bo to jest tak wstępny etap. Też nie wiemy, jaka będzie strategia nowego właściciela, czyli Paramountu, jeśli chodzi o tego typu aktywa w różnych krajach rozsiane, ten polocentryczny interesuje nas tutaj, ale z punktu widzenia takich globalnych graczy, to oni patrzą, że mają pewnie takich telewizji kilkadziesiąt w różnych miejscach i muszą coś z tym zrobić - stwierdził minister aktywów państwowych w Porannej rozmowie RMF FM.

Na razie z wypowiedzi Wojciecha Balczuna nie wynika więc, by zapadły decyzje dotyczące TVN w Polsce. Rząd monitoruje sytuację, a dalszy bieg wydarzeń ma zależeć między innymi od planów nowego właściciela wobec aktywów telewizyjnych w poszczególnych krajach. Jednocześnie minister pozostawił otwartą kwestię administracyjnej oceny ewentualnych zmian.

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