Mocne słowa Jarosława Kaczyńskiego. Mówił o realizacji planu obcego państwa

Obchody Święta Niepodległości 2024. Na placu Piłsudskiego w Warszawie przemawiał Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wygłosił przemówienie podczas obchodów Święta Niepodległości, które odbyły się wieczorem na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Lider PiS poruszył temat obcych wpływów w Polsce, wskazując zarówno na Rosję, jak i Niemcy. − To, co dzieje się w ciągu ostatniego roku, to nic innego, jak niszczenie naszego państwa, realizacja planów agendy obcego państwa, Niemiec, ale także coraz bardziej widoczne wpływy rosyjskie, putinowskie w naszym kraju. Temu wszystkiemu musimy się przeciwstawić − powiedział Kaczyński.

Zapowiedział, że w obliczu zagrożenia przed narodem stoi „bardzo konkretne przedsięwzięcie” – wygrana sił patriotycznych w nadchodzących wyborach prezydenckich. Kaczyński podkreślił, że wybory te są kluczowym krokiem ku trwałej demokracji, praworządności oraz rozwojowi kraju.

Kaczyński przyznał, że wyzwanie nie będzie łatwe i zaznaczył, że za „kilkanaście dni” zostanie ujawnione nazwisko kandydata obozu patriotycznego na prezydenta. Słowa prezesa PiS zostały przerwane przez okrzyki: „zwyciężymy”. − Zwyciężymy, ale tylko wtedy, kiedy nie zabraknie nam woli działania, nie zabraknie nam determinacji − powiedział polityk.

Miesięcznica smoleńska - Jarosław Kaczyński