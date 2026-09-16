Mocne! Donald Tusk i Lewica blokują koalicjanta. Chodzi o wicemarszałka Sejmu

Pyrrusowe zwycięstwo Leo

Zgodnie z ustaleniami Polskiej Agencji Prasowej, w klubie Centrum doszło do wewnętrznego głosowania, które miało wyłonić kandydata na wolne stanowisko wicemarszałka Sejmu. Walka była zacięta, a w szranki stanęli szef klubu parlamentarnego Mirosław Suchoń oraz wiceszefowa klubu Aleksandra Leo. Ostatecznie to właśnie ona zdobyła największe poparcie wśród swoich kolegów i koleżanek z partii, co wydawało się otwierać jej drogę do prezydium Sejmu. Radość z wygranej okazała się jednak przedwczesna.

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Decyzja o niezgłaszaniu kandydatury Aleksandry Leo na wicemarszałka Sejmu zapadła po intensywnych konsultacjach z pozostałymi ugrupowaniami tworzącymi większość rządzącą. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Koalicja Obywatelska i Lewica miały odmówić poparcia dla przedstawiciela Centrum. To zaskakujące posunięcie, które wywołało falę spekulacji na temat prawdziwych intencji koalicjantów. Jeden z rozmówców PAP, blisko związany z klubem Centrum, nie krył rozczarowania i ujawnił kulisy politycznej rozgrywki. - W toku rozmów z koalicjantami stało się jasne, że żaden kandydat zgłoszony przez nasz klub nie zyska akceptacji. Koalicja Obywatelska i Lewica wolą grać na dalsze skłócanie PiS-u i Rozwoju Plus – tłumaczył.

Walka o fotel wicemarszałka Sejmu

Przypomnijmy, że zgodnie z harmonogramem obrad, w piątek Sejm ma wybrać nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch: Marcin Ociepa zgłoszony przez klub PiS oraz Marcin Horała zaproponowany przez klub Rozwój Plus. Klub PiS nie ma obecnie swojego wicemarszałka, ponieważ pozostałe kluby nie zgadzały się na zgłaszaną dotychczas na to stanowisko kandydaturę Elżbiety Witek. Pod koniec lipca klub PiS zmienił swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu.

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W uchwale z 2023 r. Sejm ustalił liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Obecnymi wicemarszałkami są: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL-TD). Lewicę - jako marszałek Sejmu - reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.

W galerii poniżej możecie zobaczyć zdjęcia niedoszłej wicemarszałek z klubu Centrum

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Sonda Czy Marcin Horała byłby dobrym wicemarszałkiem Sejmu? Tak Nie Nie wiem

Sonda Czy Marcin Ociepa to dobry kandydat na wicemarszałka Sejmu? Tak Nie Nie wiem