Miszalski nagle przerwał milczenie po wielu miesiącach. Miał ważny powód

Mieszkańcy Krakowa w niedzielę 11 października będą wybierali prezydneta miasta. Do drugiej tury wyborów weszli miejski radny Łukasz Gibała oraz senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, która była kandydatką wspieraną przez KO i PSL. Przyspieszone wybory to efekt referendum, w wyniku którego odwołany został Aleksander Miszalski.

Polityk do tej pory milczał i nie zabierał głosu w sprawie wyborów, nie komentował kampanii, ani pomysłów czy planów kandydatów. Wyjątek zrobił ostatniego dnia kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów. Na portalu X umieścił wpis dotyczący niedzielnego głosowania. Już na początku wpisu wyjaśnił dlaczego zdecydował się tak długo milczeć:

- Przez ponad cztery miesiące milczałem, była to moja świadoma decyzja. Potrzebowałem czasu, żeby spojrzeć na swoją prezydenturę z dystansu, przeanalizować popełnione błędy i zastanowić się, co mogłem zrobić inaczej. Dzisiaj przerywam tę ciszę. Przerywam ją bo Kraków jest dla mnie ważny i nie chcę milczeć, kiedy toczy się dyskusja o jego przyszłości. Nie zamierzam udawać, że wszystko robiłem dobrze. Chciałem w krótkim czasie uporządkować finanse Krakowa, przeprowadzić trudne reformy i rozpocząć ważne inwestycje. Dzisiaj wiem, że próbowałem zmienić zbyt wiele rzeczy naraz - napisał Aleksander Miszalski.

W dalszej części wpisu Miszalski przyznał, że poniósł za swoje działania polityczną odpowiedzialność. Ale nie przestał się interesować miastem, uważnie obserwował to, co się w nim dzieje, słuchał kandydatów i analizował ich propozycje. Słuchając ich zaczęły mu się nasuwać pytania:

- Zwłaszcza do Łukasza Gibały, którego znam od 18 lat. Razem zaczynaliśmy w Platformie Obywatelskiej. On kierował jej krakowskimi strukturami, ja byłem jej sekretarzem. To on, wtedy, w 2010 roku rekomendował na listach wyborczych działaczy PO takich jak Hawranek, Stawowy, Kośmider, Sepioł, Kracik czy Miszalski. Wtedy wszystkich cenił, lubił i szanował dzisiaj wszystkich hejtuje. Szczere czy koniunkturalne? Później nasze drogi się rozeszły. W 2024 roku stanęliśmy naprzeciw siebie w wyborach prezydenckich - wspomina były już prezydent.

Aleksander Miszalski przyznał, że teraz słuchając obietnic o pomysłów Gibały: - (...) stwierdzam z całą stanowczością, że kłamie, manipuluje bądź wykazuje się podstawową niewiedzą. Jego działania są skalkulowane na dezinformację i ubrane w populistyczne hasła. Po czym wskazał konkretnie punkt po punkcie, jak podchodzi o Gibały.

Pod koniec wpisu Miszalski przyznał, że wie, iż nie był idealnym prezydentem: - (...) popełniałem błędy, umiem się do tego przyznać – poniosłem tego konsekwencje. Monika Piątkowska też ma wady, wszyscy je mamy, chociaż nauczona moimi błędami już podobnych nie popełni. To dobra, sprawdzona i zaangażowana w życie naszego miasta menadżerka, której doświadczenie urzędnicze i prawnicze pozwoli dynamicznie rozwijać Kraków, przy jednoczesnej walce z rosnącym długiem. Takim kandydatem nie jest Łukasz Gibała, który nigdy w życiu niczym na poważnie nie zarządzał. Nie musiał na poważnie pracować i martwić się finansami, ponieważ wszystko miał podane jak “na tacy”.

Wpis zakończył stwierdzeniem, że Doświadczenie nauczyło go jednego: miastem zarządza się nie obietnicami, lecz decyzjami, za które trzeba wziąć odpowiedzialność. - I to właśnie w odpowiedzialności za nasze miasto, za naszą przyszłość i za rozwój Krakowa proszę Was, w niedzielę oddajcie głos na Monikę Piątkowską, która jest również moją kandydatką. Nie na Łukasza Gibałę, który dąży do jednego celu - kupienia sobie miasta - zakończył Aleksander Miszalski.

Drogie Krakowianki, drodzy Krakowianie! Przez ponad cztery miesiące milczałem, była to moja świadoma decyzja. Potrzebowałem czasu, żeby spojrzeć na swoją prezydenturę z dystansu, przeanalizować popełnione błędy i zastanowić się, co mogłem zrobić inaczej. Dzisiaj przerywam tę ciszę. Przerywam ją bo Kraków jest dla mnie ważny i nie chcę milczeć, kiedy toczy się dyskusja o jego przyszłości. Nie zamierzam udawać, że wszystko robiłem dobrze. Chciałem w krótkim czasie uporządkować finanse Krakowa, przeprowadzić trudne reformy i rozpocząć ważne inwestycje. Dzisiaj wiem, że próbowałem zmienić zbyt wiele rzeczy naraz. Poniosłem za to polityczną odpowiedzialność Przez te miesiące nie przestałem interesować się Krakowem. Przeciwnie. Uważnie obserwowałem wydarzenia w mieście, słuchałem kandydatów i analizowałem ich propozycje. I im dłużej słucham trwającej kampanii, tym więcej mam pytań. Zwłaszcza do Łukasza Gibały, którego znam od 18 lat. Razem zaczynaliśmy w Platformie Obywatelskiej. On kierował jej krakowskimi strukturami, ja byłem jej sekretarzem. To on, wtedy, w 2010 roku rekomendował na listach wyborczych działaczy PO takich jak Hawranek, Stawowy, Kośmider, Sepioł, Kracik czy Miszalski. Wtedy wszystkich cenił, lubił i szanował dzisiaj wszystkich hejtuje. Szczere czy koniunkturalne? Później nasze drogi się rozeszły. W 2024 roku stanęliśmy naprzeciw siebie w wyborach prezydenckich. Dzisiaj słucham tego co mówi, co obiecuje i stwierdzam z całą stanowczością, że kłamie, manipuluje bądź wykazuje się podstawową niewiedzą. Jego działania są skalkulowane na dezinformację i ubrane w populistyczne hasła. WIARYGODNOŚĆ KANDYDATA 1. Zacznijmy od referendum. Łukasz przedstawiał swoją rolę jako jedynie wspierającego mieszkańca. Tymczasem ze sprawozdania finansowego komitetu referendalnego wynika wprost, że stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców przekazało na kampanię wsparcie rzeczowe wycenione na niemal 1,9 mln zł. Całkowite koszty wykazane w rozliczeniu wyniosły niespełna 2 mln zł. Krakowianie zostali po prostu OSZUKANI, że mowa o obywatelskim akcie, a chodziło tak naprawdę o dogrywkę do wyborów. Powtarza przy tym, że wydałem na “gazetkę” w trakcie referendum 3,5 mln zł by się atakować inicjatywę referendum. To KŁAMSTWO. Łukasz ignoruje fakt, że “gazetka” jest wydawana w mieście od lat, że wspomniany koszt dotyczy całego roku i przede wszystkim, że do referendum wydano zaledwie dwa numery, których tematyka nawet nie dotyczyła polityki, a codziennego życia miasta. W tym miejscu trzeba również zwrócić uwagę na Jana Hoffmana, który stał się dla całej inicjatywy niczym więcej jak przykrywką dla dalszych działań Gibały. Dowodem na to jest nie tylko wspomniane finansowanie referendum przez Kraków dla Mieszkańców, ale również fakt, że Hoffman wycofał swój start w wyborach na chwilę przed I turą i jawnie poparł Łukasza. 2. Następnie musimy zwrócić uwagę na kampanię, w której pada wiele różnych fałszywych twierdzeń. 28 września w RMF FM Łukasz Gibała stwierdził, że 6 radnych KO zgłosiło się do niego, wyrażając otwartość na rozmowy i ewentualną współpracę. 6 października krakowski sąd prawomocnie utrzymał rozstrzygnięcie nakazujące sprostowanie tej wypowiedzi - było to KŁAMSTWO. Oczywiście mówi, też że przecież najważniejsza powinna być współpraca, więc radni zawsze powinni rozmawiać z Prezydentem i szukać kompromisów. Tymczasem sam nie wziął udziału w ani jednym spotkaniu, na które zapraszałem go jako Prezydent. Nie zgłosił się do mnie z ani jedną sprawą lub problemem. Od początku bojkotował lub krytykował każdą moją inicjatywę. Współpraca z radnymi ma być tylko w momencie, w którym to jemu odpowiada, jeśli zostanie wybrany? [Reszta tekstu poniżej]— Aleksander Miszalski (@Miszalski_) October 9, 2026