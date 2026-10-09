Ostatni sondaż poparcia przed II tura wyborów w Krakowie. Kto prowadzi?

Łukasz Gibała prowadzi w sondażu poparcia, co daje mu niemal 20-punktową przewagę nad Moniką Piątkowską w hipotetycznej drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie.

Przewaga Łukasza Gibały jest widoczna we wszystkich analizowanych obszarach Krakowa oraz wśród obu płci.

Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie, do której odnosi się sondaż, została zaplanowana na 11 października.

Według analizy OGB, Łukasz Gibała cieszy się poparciem na poziomie 59,96 proc., co wskazuje na jego zdecydowane prowadzenie w ewentualnej drugiej turze krakowskich wyborów. Monika Piątkowska, jego kontrkandydatka, uzyskała 40,04 proc. głosów respondentów. Różnica między kandydatami wynosi zatem niemal 20 punktów procentowych na korzyść Gibały.

Analiza preferencji wyborczych wskazuje, że Łukasz Gibała utrzymuje prowadzenie we wszystkich badanych dzielnicach i obszarach Krakowa. Jego poparcie jest również wyższe zarówno wśród wyborców płci męskiej, jak i żeńskiej, w porównaniu do Moniki Piątkowskiej.

Poparcie partyjne

W kontekście poparcia partyjnego, sondaż ujawnia interesujące tendencje. Aż 87,01 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości deklaruje zamiar oddania głosu na Łukasza Gibałę w drugiej turze. Podobnie, większość elektoratu Lewicy, Razem oraz Korony również skłania się ku poparciu kandydata komitetu Kraków dla Mieszkańców.

Monika Piątkowska zdobywa natomiast wyraźne poparcie wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, gdzie 71 proc. z nich deklaruje chęć zagłosowania na nią. Co ciekawe, elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego, które oficjalnie poparło senatorkę, jest w tej kwestii niemal równo podzielony.

ruga tura wyborów na prezydenta Krakowa została zaplanowana na dzień 11 października.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądają wybory w Krakowie:

33

Sonda Kto wygra w II turze wyborów na prezydenta Krakowa? Łukasz Gibała Monika Piątkowska Nie wiem