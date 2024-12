i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS , Paweł Dąbrowski/Super Express, AP Photo/Evan Vucci

Europoseł PiS pojechał do Waszyngtonu

Misja specjalna Adama Bielana. Ludzie Trumpa pomogą Nawrockiemu wygrać wybory?

Prawo i Sprawiedliwość angażuje poważne siły, aby popierany przez partię kandydat na prezydenta Karol Nawrocki (41 l.) wygrał majowe wybory. Jak się dowiedzieliśmy, europoseł PiS Adam Bielan (50 l.) poleciał niedawno do Waszyngtonu, aby radzić się w otoczeniu ludzi Donalda Trumpa (78 l.) i specjalistów od kampanii wyborczych, jak prowadzić zwycięską bitwę o fotel prezydenta. - Adam przywiezie do nas sporą wiedzę o tym, jak Donald Trump wygrał wybory w Stanach i na pewno pomoże nam to w kampanii – słyszymy od jednego z polityków PiS.