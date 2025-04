Ministra Kotula apeluje do PSL: Możemy przez to przegrać wybory!

– Powinniśmy przeforsować związki partnerskie, kwestię aborcji już dawno, a tego nie ma, bo Trzecia Droga blokuje te rozwiązania, to jest jak jest... Trzecia Droga powinna się zreflektować. Panowie, koledzy z PSL powinni się zastanowić nad tym wszystkim, bo możemy przegrać wybory przez to, że nie ma wprowadzonych tych rozwiązań jak kwestia aborcji czy wiązki partnerskie, a to są bardzo ważne sprawy – apeluje do polityków ministra Kotula.