Ministerstwo Edukacji bierze się za "szon patrole"! Co zamierza?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
PAP
PAP
2025-09-30 19:52

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło zdecydowane kroki w celu zwalczania zjawisk takich jak "szon patrole", cyberprzemoc i patostreaming w środowisku szkolnym. Ministra edukacji Barbara Nowacka skierowała listy do kuratorów oświaty, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, podkreślając potrzebę natychmiastowych działań profilaktycznych i wychowawczych. Wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała o szczegółach tych działań w odpowiedzi na interpelację poselską.

Szon patrol

i

Autor: yanik88/ Getty Images O co chodzi w trendzie "szon patrol"?

Posłanka Katarzyna Osos, autorka interpelacji, zwróciła uwagę na negatywne skutki działania tzw. "szon patroli". Są to nieformalne grupy nastolatków, które, uważając się za samozwańczych obrońców moralności, "polują" na dziewczęta i młode kobiety, które ich zdaniem są niewłaściwie ubrane lub zachowują się "nieobyczajnie". Następnie piętnują je i ośmieszają w internecie, umieszczając ich wizerunki i nienawistne komentarze.

Działania "szon patroli" prowadzą do silnego stresu u ofiar. Jak zaznaczyła Osos, niektóre dziewczęta zgłaszały rodzicom obawy przed uczestnictwem w rozpoczęciu roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje takie działania za formę przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, które wymagają natychmiastowej interwencji.

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz podkreśliła, że każda szkoła jest zobowiązana do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Program ten, uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, powinien zawierać działania kształtujące zasady współżycia społecznego i tolerancji. Szczególny nacisk kładzie się na poszanowanie godności drugiego człowieka, odpowiedzialność za własne decyzje, zaufanie oraz przestrzeganie praw ucznia. Piechna-Więckiewicz zaznaczyła, że "sprawa walki z hejtem tzw. nielegalnych grup szon patroli", jeśli wystąpi w środowisku szkolnym, powinna być "eliminowana na bieżąco".

MEN opracowało i zaktualizowało poradnik dla dyrektorów szkół pt. "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów". Dokument ten zawiera rekomendacje, wytyczne, dobre praktyki, materiały szkoleniowe i edukacyjne, mające na celu wsparcie dyrektorów w działaniach profilaktycznych związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa w szkole.

Czarnek grzmi w Sejmie: „Chrześcijaństwo to polskość. Wróćmy do religii w szkołach”

W celu wzmocnienia działań profilaktycznych w zakresie przemocy, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do organizacji specjalnych inicjatyw w dniach od 29 września do 3 października 2025 roku: tydzień o budowaniu relacji dla przedszkoli i tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych.

MEN, we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, NASK - Państwowym Instytutem Badawczym oraz organizacjami pozarządowymi, przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych, które zostały rozesłane do wszystkich szkół i placówek. Ponadto, w ramach współpracy międzyresortowej, ministerstwo zorganizuje debaty 1 i 3 października 2025 roku. Ich celem jest wypracowanie rekomendacji, omówienie koniecznych zmian w obszarze edukacji, wzmocnienie czynników chroniących oraz stworzenie planów działań długoterminowych.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądają szon patrole:

„Szon Patrol” terroryzuje dziewczyny. Nowy trend w sieci szokuje Polskę
8 zdjęć
Sonda
Słyszałeś o szon patrolach?
2025_09_29_Express Biedrzyckiej Zbigniew Bogucki
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BARBARA NOWACKA