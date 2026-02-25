Minister Żurek ogłasza plan reformy Trybunału Konstytucyjnego (TK) i Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

Minister Żurek przedstawia plan działania ws. Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił ambitny plan, którego celem jest przywrócenie praworządności w Polsce poprzez reformę instytucji sądowniczych: Trybunału Konstytucyjnego (TK) i Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

Jednym z pierwszych kroków na drodze do reformy ma być uchwała Sejmu dotycząca przywrócenia konstytucyjnych standardów wyboru sędziów-członków KRS. Uchwała ta jest alternatywnym rozwiązaniem po tym, jak prezydent zawetował ustawę o KRS.

Według ministra Żurka, środowisko sędziowskie miałoby wybrać swoich przedstawicieli do KRS, co następnie zostałoby zatwierdzone przez Sejm.

- Sędziowie oddolnie wybraliby reprezentację sędziów do KRS-u i to by było zgodne z konstytucją, ale by się mieściło w przepisach ustawy PiS-owskiej – powiedział Żurek w TVP Info.

Dodał również, że większość parlamentarna, stosując tę ustawę, zatwierdzi ten skład do Rady, co doprowadzi do powołania nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Minister wyraził nadzieję, że nowy KRS zostanie wyłoniony wiosną, co stanowiłoby znaczący krok w kierunku przywrócenia niezależności tej instytucji.

Co jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania sędziów? Żurek ma "plan B"

Minister Żurek zapowiedział również rozpoczęcie procesu tworzenia „zrębów niezależnego Trybunału Konstytucyjnego”. Sejm ma rozpocząć obsadzanie wakatów w TK, co minister uważa za bardzo poważny krok.

- Jeżeli zaczniemy od sześciu wakatów, to będzie bardzo poważny krok – podkreślił Żurek.

Zaapelował także do sędziów, którzy nie są politykami, aby przyłączyli się do odbudowy zasad, które są niezwykle ważne dla obywateli.

W odpowiedzi na pytanie o możliwość, że prezydent nie przyjmie ślubowania od nowych sędziów TK, minister Żurek zapewnił, że ma na to również plan B. Szczegóły tego planu nie zostały jednak ujawnione, co pozostawia otwartą kwestię dalszych działań w przypadku potencjalnego konfliktu z prezydentem.

Dodatkowo, minister Żurek wspomniał o swoim pomyśle na wpływ na dobór swoich zastępców. Jednocześnie przyznał, że o spotkaniu swoich zastępców, powołanych w czasie, gdy resortem sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro, z prezydentem dowiedział się z mediów.

We wtorek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z zastępcami prokuratora generalnego: Robertem Hernandem, Tomaszem Janeczkiem i Krzysztofem Sierakiem. Kancelaria prezydenta poinformowała, że „tematem spotkania były bezprawne działania podejmowane przez ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Waldemara Żurka, wobec legalnie działających zastępców Prokuratora Generalnego”.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że wyłącznie prezydent może wyrazić zgodę na odwołanie zastępców prokuratora generalnego, a każda inna próba pozbawienia ich funkcji będzie jawnym bezprawiem. To spotkanie i oświadczenie podkreślają napięcia między rządem a prezydentem w kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

