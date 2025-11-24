Minister zdrowia publicznie pochwaliła pracowników prezydenta.

Mówiła o dotychczasowej współpracy w kontekście zaplanowanego na 5 grudnia szczytu medycznego w Pałacu Prezydenckim.

Sprawdź, co dokładnie powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda.

Szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim

W Pałacu Prezydenckim 5 grudnia odbędzie się szczyt medyczny. - Na szczyt zostaną przede wszystkim zaproszone organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, minister zdrowia – zapowiedział rzecznik prezydent Rafał Leśkiewicz na antenie TVP Info. Mimo tych słów, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w niedzielnej rozmowie z tą samą stacją przyznała, że na razie czeka na oficjalne zaproszenie. Podkreśliła jednak, że jest otwarta na dialog i współpracę z Kancelarią Prezydenta. - Każda poważna rozmowa o zdrowiu na pewno jest cenna i rekomendacje z tego typu spotkań są dla Ministerstwa Zdrowia bardzo istotne, natomiast czekam na oficjalne zaproszenie - zdradziła.

Zobacz: Piekło zamarznie?! PiS i KO w jednym rządzie?! Wyobraża to sobie Morawiecki!

Po chwili minister zdrowia zdobyła się jednak na dość zaskakującą, w obliczu trudnych relacji premiera czy też Radosława Sikowskiego z Karolem Nawrockim, ocenę Kancelarii Prezydenta. - Nasza dotychczasowa współpraca z otoczeniem Prezydenta RP pokazuje, że potrafimy rozmawiać o zdrowiu Polaków ponad podziałami i gorącymi emocjami politycznymi – oznajmiła Sobierańska-Grenda.

Fundusz medyczny

Minister zdrowia odniosła się również do kwestii nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, która ma kluczowe znaczenie dla finansowania świadczeń zdrowotnych, szczególnie tych związanych z leczeniem dzieci.

Sprawdź: Donald Tusk wybrał nową minister zdrowia! Zaskakujące nazwisko. Kim jest Jolanta Sobierańska-Grenda?

= Ostatnie wypowiedzi prezydenckiego doradcy, prof. Piotra Czauderny i nasze rozmowy pokazują, że sfinansowanie świadczeń, szczególnie tych związanych z leczeniem dzieci – jest bardzo ważne. Dlatego mam nadzieję, że ustawa zostanie podpisana przez pana prezydenta – podkreśliła minister.

