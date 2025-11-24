Minister Tuska pochwaliła "otoczenie Prezydenta RP". Czym zasłużyli sobie ludzie Nawrockiego?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-11-24 13:11

- Prezydent jest głęboko zaniepokojony tym, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia. Oczekuje od rządzących natychmiastowych działań - poinformował oficjalnie jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Z tego powodu na 5 grudnia w Pałacu Prezydenckim zaplanowano organizację szczytu medycznego. Jolanta Sobierańska-Grenda, która po ostatniej rekonstrukcji rządu Donalda Tuska została ministrem zdrowia, oceniła tę inicjatywę Karola Nawrockiego. Dość nieoczekiwanie z jej ust padły nader miłe słowa względem "otoczenia Prezydenta RP".

Jolanta Sobierańska-Grenda, minister Zdrowia

i

Autor: Tomasz Jastrzebowski/ Reporter
  • Minister zdrowia publicznie pochwaliła pracowników prezydenta.
  • Mówiła o dotychczasowej współpracy w kontekście zaplanowanego na 5 grudnia szczytu medycznego w Pałacu Prezydenckim.
  • Sprawdź, co dokładnie powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda.

Szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim

W Pałacu Prezydenckim 5 grudnia odbędzie się szczyt medyczny. - Na szczyt zostaną przede wszystkim zaproszone organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, minister zdrowia – zapowiedział rzecznik prezydent Rafał Leśkiewicz na antenie TVP Info. Mimo tych słów, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w niedzielnej rozmowie z tą samą stacją przyznała, że na razie czeka na oficjalne zaproszenie. Podkreśliła jednak, że jest otwarta na dialog i współpracę z Kancelarią Prezydenta. - Każda poważna rozmowa o zdrowiu na pewno jest cenna i rekomendacje z tego typu spotkań są dla Ministerstwa Zdrowia bardzo istotne, natomiast czekam na oficjalne zaproszenie - zdradziła.

Zobacz: Piekło zamarznie?! PiS i KO w jednym rządzie?! Wyobraża to sobie Morawiecki!

Po chwili minister zdrowia zdobyła się jednak na dość zaskakującą, w obliczu trudnych relacji premiera czy też Radosława Sikowskiego z Karolem Nawrockim, ocenę Kancelarii Prezydenta. - Nasza dotychczasowa współpraca z otoczeniem Prezydenta RP pokazuje, że potrafimy rozmawiać o zdrowiu Polaków ponad podziałami i gorącymi emocjami politycznymi – oznajmiła Sobierańska-Grenda.

Fundusz medyczny

Minister zdrowia odniosła się również do kwestii nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, która ma kluczowe znaczenie dla finansowania świadczeń zdrowotnych, szczególnie tych związanych z leczeniem dzieci.

Sprawdź: Donald Tusk wybrał nową minister zdrowia! Zaskakujące nazwisko. Kim jest Jolanta Sobierańska-Grenda?

= Ostatnie wypowiedzi prezydenckiego doradcy, prof. Piotra Czauderny i nasze rozmowy pokazują, że sfinansowanie świadczeń, szczególnie tych związanych z leczeniem dzieci – jest bardzo ważne. Dlatego mam nadzieję, że ustawa zostanie podpisana przez pana prezydenta – podkreśliła minister.

Jolanta Sobierańska-Grenda, minister Zdrowia
10 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy zgadzasz się, że obecna sytuacja w ochronie zdrowia w Polsce jest kryzysowa?
A.M.ŻUKOWSKA: PIENIĄDZE NA SŁUŻBĘ ZDROWIA MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK
Jolanta Sobierańska-Grenda