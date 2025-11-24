Dywersja na kolei. Areszt dla Volodymyra B.! Grozi mu długa odsiadka!

Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, w poniedziałkowym komunikacie potwierdził, że Volodymyr B. usłyszał zarzut pomocnictwa w sprawie aktów dywersji z 15-16 listopada, które dotyczyły infrastruktury kolejowej. To już trzecia osoba, której przedstawiono zarzuty w związku z tym bulwersującym incydentem. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. To standardowa procedura w sprawach o tak poważnym charakterze, mająca na celu zapewnienie prawidłowego toku śledztwa i uniemożliwienie matactwa.

Według ustaleń śledczych, Volodymyr B. miał ułatwić bezpośrednim sprawcom popełnienie przestępstwa. Jego rola polegała na pomocy w rozpoznaniu terenu oraz w przygotowaniu dalszych działań dywersyjnych. To kluczowa informacja, która wskazuje na zorganizowany charakter operacji i sugeruje, że za atakami nie stały przypadkowe osoby, lecz grupa działająca według ściśle określonego planu.

Wcześniej, w ramach tego samego śledztwa, zarzuty postawiono już dwóm innym obywatelom Ukrainy: Ołeksandrowi K. (39 lat) oraz Jewhenijowi I. (41 lat). Ich czyny są kwalifikowane jako dokonanie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, wymierzonych przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. To niezwykle poważne oskarżenia, za które polskie prawo przewiduje najwyższe kary, włącznie z dożywotnim pozbawieniem wolności. Poza trzema osobami z zarzutami, wcześniej zatrzymano jeszcze cztery inne osoby w związku z tą sprawą. Trzy z nich zostały zwolnione, natomiast jednej przedstawiono zarzut ukrywania dokumentów.

