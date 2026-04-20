Minister Sikorski zablokował Czarnka. Awantura o SAFE i miliardy na armię

Radosław Sikorski zablokował Przemysława Czarnka na platformie X, co zapoczątkowało burzliwą wymianę zdań.

W tle sporu polityków znalazły się miliardy złotych przeznaczone na zbrojenia i przyszłość programu SAFE.

Czarnek oskarża rząd o bezczynność, a Sikorski nazywa polityków PiS „bezczelnymi hipokrytami”.

Czarnek uderza w rząd i… Sikorskiego

Przemysław Czarnek w swoim wpisie odniósł się nie tylko do sytuacji w polskim przemyśle zbrojeniowym, ale też bezpośrednio do szefa MSZ. Polityk PiS zarzuca rządowi brak działań i niewykorzystanie środków na obronność:

„Bez SAFE rząd @pisorgpl zrealizował zamówienia z Fabryki Broni na ponad 2 mld zł. Wy nie wydaliście 20 mld zł z budżetu na obronność - te pieniądze też mogły trafić do Radomia. Usprawiedliwianie opóźnień w modernizacji armii, tym że nie zaciągnęliście pożyczki z Brukseli obraża nie tylko inteligencję Polaków, ale i honor żołnierzy, którzy czekają na konkrety. Brakuje Wam pieniędzy na armię? Przestańcie wstrzymywać prezydencki projekt SAFE 0%! Może Pan tego nie przeczytać, bo mnie Pan zablokował, ale opinia publiczna powinna to zobaczyć.”

— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) April 20, 2026

To właśnie ostatnie zdanie wywołało największe poruszenie. sugerując, że Radosław Sikorski zablokował Czarnka w mediach społecznościowych.

Sikorski: „Bezczelni hipokryci”

Wcześniej minister spraw zagranicznych odniósł się do zarzutów PiS w bardzo ostrym tonie:

„Co za bezczelni hipokryci. Było nie głosować za zablokowaniem SAFE”

To bezpośrednie nawiązanie do politycznego sporu wokół unijnego programu finansowania zbrojeń.

Spór o SAFE. W tle miliardy i bezpieczeństwo

Program SAFE to jeden z kluczowych mechanizmów, który ma umożliwić państwom UE finansowanie modernizacji armii. Rząd przekonuje, że Polska mogłaby dzięki niemu pozyskać ogromne środki, również dla krajowego przemysłu. PiS pozostaje sceptyczny i promuje alternatywne rozwiązania, podkreślając konieczność większej niezależności finansowej.

Polityczna burza w sieci

Blokada na X stała się symbolem szerszego konfliktu między rządem a opozycją. Spór o pieniądze i bezpieczeństwo przerodził się w otwartą wymianę ciosów – również na poziomie personalnym.

