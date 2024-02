Minister Sikorski leci do USA. Spotka się z Antonym Blinkenem

Minister Sikorski z wizytą w USA

Szef polskiej dyplomacji będzie w dniach 21-26 lutego przebywać z wizytą w USA. W planach ministra jest udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej okupowanym terytoriom Ukrainy oraz w debacie ministerialnej Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. sytuacji na Ukrainie. Sikorski przeprowadzi także serię rozmów bilateralnych, między innymi z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Spotkanie z Antonym Blikenem

W Waszyngtonie minister Sikorski spotka się z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, z którym omówi kwestię wojny na Ukrainie, współpracę polsko-amerykańską w zakresie bezpieczeństwa, walkę z dezinformacją rosyjską oraz przygotowania do tegorocznego szczytu NATO w Waszyngtonie. Sikorski weźmie też udział w dyskusji połączonej z wykładem w think tanku Atlantic Council pt. Three steps to victory oraz odbędzie rozmowy z byłym Sekretarzem Obrony USA Gen. Jamesem Mattisem i przedstawicielami kongresu USA.

Wizyta prezydenta i premiera w USA

Minister Sikorski pytany w TVN24, czy jego wizyta stanowi przygotowanie do marcowego spotkania prezydenta USA Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem, Sikorski powiedział: "oczywiście będziemy rozmawiać o tych najważniejszych kwestiach natowskich, transatlantyckich i polsko-amerykańskich". Na pytanie, czy to nie jest wyjątkowa okoliczność, że prezydent USA spotyka się i z polskim prezydentem, i z premierem, Sikorski stwierdził, że bywało już tak w przeszłości. "Był szczyt natowski, na którym był i prezydent i premier. Mamy trochę nietypowy system konstytucyjny. W USA prezydent jest jednocześnie szefem rządu, a u nas władza wykonawcza jest podzielona, nie widzę w tym nic złego" - podkreślił.

