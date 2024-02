Andrzej Duda i Donald Tusk spotkają się z prezydentem USA. Szczególna data

Co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą? Współpracownik ujawnił informacje o jego zdrowiu

Kurski, Obajtek, Kamiński i Wąsik na listach PIS do europarlamentu?! Politycy nie kryją oburzenia

- 12 marca prezydent Biden spotka się w Białym Domu z prezydentem Dudą i premierem Tuskiem – przekazał mi wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Spotkanie zbiegnie się z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Biały Dom ogłosi wizytę jeszcze dziś – przekazał na Twitterze Korespondent Polskiego Radia w Białym Domu Marek Wałkuski.

Oficjalne oświadczenie pojawiło się także na ze strony samego Białego Domu. Możemy się z niego dowiedzieć, że liderzy mają potwierdzić swoje niezachwiane poparcie dla nieustającej pomocy Ukrainie, która cały czas walczy z Rosją. Będą także koordynować działania przed szczytem NATO w Waszyngtonie.

- Omówią również silne amerykańsko-polskie strategiczne partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, solidne stosunki gospodarcze oraz wspólne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Polski w wartości demokratyczne – dowiadujemy się z komunikatu Białego Domu.

Do sprawy odniósł się za pośrednictwem Twittera Andrzej Duda, który podkreślił symbolikę daty spotkania. - Wspólna wizyta Prezydenta i Premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz polsko-amerykański jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach. Polska, wydając 4% PKB na obronność, jest wiarygodnym sojusznikiem i wzorem dla innych państw Sojuszu – napisał.

Warto zwrócić uwagę, że będzie to pierwsze spotkanie Donalda Tuska jako premiera Polski z Joe Bidenem.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

QUIZ o Andrzeju Dudzie. Jak dobrze znasz prezydenta? Pytanie 1 z 15 Jak na drugie imię ma Andrzej Duda? Stanisław Adrian Sebastian Dalej

Express Biedrzyckiej - Dominika Długosz, Tomasz Żółciak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.