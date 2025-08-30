Minister nie wytrzymał! Ostry atak słowny na prezydenta Nawrockiego

„Wetowanie ustaw szkodzi Polsce”

Domański w rozmowie z TVP Info nie owijał w bawełnę. – Chyba mogę powiedzieć jasno, że prezydent Nawrocki powinien zmienić swoich doradców gospodarczych, ponieważ podpowiadają mu bardzo złe decyzje, które podjął w ostatnich tygodniach. Wetowanie ustaw istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki to jest coś, co myślę wymaga pilnego działania – podkreślił minister finansów.

Bezpośredni atak na Pałac Prezydencki

To jedna z najmocniejszych wypowiedzi Domańskiego wobec nowego prezydenta. Słowa ministra wpisują się w coraz ostrzejszy spór na linii rząd i Pałac Prezydencki. Ekipa Donalda Tuska nie kryje irytacji kolejnymi decyzjami Nawrockiego, które blokują projekty kluczowe z punktu widzenia gospodarki i finansów państwa.

Doradcy pod ostrzałem

Według Domańskiego, problem nie leży wyłącznie w samym prezydencie, ale w jego zapleczu eksperckim. – To nie są decyzje, które pomagają w rozwoju kraju. Jeśli otoczenie prezydenta będzie dalej tak działało, może to mieć bardzo poważne konsekwencje – zaznaczył.

Polityczny pojedynek dopiero się zaczyna

Konflikt o gospodarkę i kierunek polityki finansowej staje się jednym z najgorętszych pól walki między rządem a prezydentem. Domański dał jasno do zrozumienia, że jeśli Nawrocki nie zmieni kursu,, starcia będą jeszcze ostrzejsze.

Starcie Andrzeja Domańskiego z prezydentem Karolem Nawrockim wpisuje się w klasyczny spór instytucjonalny pomiędzy władzą wykonawczą w jej dwóch ośrodkach, rządem i prezydentem. Choć w polskim systemie konstytucyjnym prezydent ma ograniczone kompetencje w zakresie gospodarki, to prawo weta nadaje mu rolę realnego hamulca dla działań rządu.

Domański, jako minister finansów, nie atakuje więc samego prezydenta wyłącznie za decyzje polityczne, ale uderza w jego zaplecze eksperckie, sugerując, że problemem nie jest sam Nawrocki, lecz osoby, które go doradzają. To sprytna strategia polityczna. Krytykuje Pałac Prezydencki, ale zostawia przestrzeń na ewentualny kompromis, jeśli Nawrocki zdecyduje się zmienić otoczenie. Czy jednak te uwagi są właściwe? To już zależy do oceny indywidualnej.

