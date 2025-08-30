Działaczka PiS w areszcie. Od lat miała znęcać się nad swoim mężem

Radna Prawa i Sprawiedliwości z Proszowic w Małopolsce została na wniosek prokuratury aresztowana na trzy miesiące. Według śledczych kobieta od pięciu lat znęca się nad mężem. Jak pisze krakowska "gazeta Wyborcza" lokalni politycy partii nie chcą komentować tej sprawy.

Od pięciu lat stosowała przemoc wobec męża

Jak donosi "Gazeta Wyborcza" ustalenia śledczych wskazują na to, że między Lidią B., a jej mężem doszło najpierw do słownej utarczki, która przerodziła się w kłótnię, a później także w potężną awanturę. Kobieta miała grozić mężowi śmiercią, a następnie raniła go nożem w nogę. Teraz nie przyznaje się do winy i twierdzi, że to jej mąż rozpoczął kłótnię. Mężczyzna zgłosił całą sprawę organom ścigania. W efekcie kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty.  Prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie poinformował "Wyborczą", że przemoc trwała od pięciu lat.

Śledczy wystąpili do sądu o trzymiesięczny areszt dla podejrzanej i radna PiS z Proszowic została aresztowana  po tym jak sąd przychylił się do wspomnianego wniosku.

Politycy PiS nabierają wody w usta

Jak donosi "Gazeta Wyborcza" lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą komentować tej sprawy. Podkreślają, że Lidia B. nie jest członkiem partii, a jedynie startowała z jej list w wyborach samorządowych. – To jest sprawa małżeńska, rodzinna. My się w takie rzeczy nie wtrącamy. Na razie nie przewidujemy żadnych konsekwencji, zobaczymy, jak sprawa się skończy. Nie ma żadnego wyroku – skwitował sprawę Stanisław Mierzwa, szef struktur PiS w Proszowicach. Sekretarz tarnowskiego okręgu PiS, Piotr Wójcik, stwierdził, że nie posiada informacji na temat sprawy i odesłał do szefa okręgu, Ryszarda Pagacza, który nie odbierał telefonów. 

Lidia B. zdobyła swój mandat w zeszłorocznych wyborach, startując po raz pierwszy z listy Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskała poparcie 175 wyborców, co stanowiło blisko 4,6 proc. głosów i wystarczyło do zdobycia mandatu. 

Pierwsze o sprawie poinformowało Radio Kraków. 

