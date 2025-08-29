Zmiany w Instytucie Pileckiego

Minister Marta Cienkowska zdecydowała o dymisji dyrektora

Wiemy, kto zastąpi Krzysztofa Ruchniewicza

Minister Cienkowska podczas piątkowej konferencji prasowej przedstawiła wyniki postępowania wyjaśniającego, które przeprowadzono zarówno w resorcie kultury, jak i w samym Instytucie Pileckiego. Podkreśliła, że „to, co wydarzyło się w Instytucie Pileckiego, mogło skrzywdzić wiele osób”. Jakie konkretnie osoby zostały skrzywdzone i w jaki sposób? Na te pytania być może odpowie nowy dyrektor, który ma wkrótce przedstawić swoje plany dotyczące przyszłości Instytutu.

Dlaczego Krzysztof Ruchniewicz został odwołany?

Decyzję o odwołaniu Krzysztofa Ruchniewicza uzasadniono przede wszystkim niedopełnieniem obowiązków w zakresie umożliwienia statutowego funkcjonowania Instytutu Pileckiego. Zarzucono mu wadliwe zamierzenia programowe, nieprawidłową politykę komunikacyjną oraz błędne decyzje zarządcze.

Te poważne zarzuty stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowe kierownictwo instytucji i rodzą pytania o to, jak mogło dojść do tak poważnych zaniedbań. Czy odwołany dyrektor odniesie się do tych zarzutów i przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie? Czas pokaże...

Kim jest nowy dyrektor Instytutu Pileckiego?

Miejsce Krzysztofa Ruchniewicza zajmie Karol Madaj, doświadczony historyk i muzealnik. Minister Cienkowska podkreśliła, że nowy dyrektor ma bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w Instytucie Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, a także jako dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowie Mazowieckiej. To właśnie doświadczenie ma pomóc mu w skutecznym zarządzaniu Instytutem Pileckiego i wprowadzeniu niezbędnych zmian. Madaj ma w najbliższych dniach przedstawić swoje decyzje kadrowe i programowe, które zadecydują o przyszłym kierunku działania instytucji.

W sieci pojawił się też oficjalny wpis Instytutu Pileckiego:

Oświadczenie Instytutu PileckiegoDyrekcja Instytutu prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające okoliczności powstania listu skierowanego przez p. Radziejowską 22.07.2025 r. do Ministry Kultury i Ambasadora RP w Berlinie. Według relacji współpracowników z oddziału…— Luiza Jurgiel-Żyła (@Rzecznik_IP) August 29, 2025

