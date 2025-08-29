Minister kultury dymisjonuje! Jest już nowy dyrektor Instytutu Pileckiego

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-08-29 12:36

Marta Cienkowska, minister kultury, podjęła decyzję o odwołaniu Krzysztofa Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego. Na jego miejsce powołano Karola Madaja. Decyzja ta jest pokłosiem zamieszania związanego z odwołaniem Hanny Radziejowskiej z funkcji kierownika oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Co się właściwie stało i jakie konsekwencje poniesie odwołany dyrektor?

Krzysztof Ruchniewicz, Marta Cienkowska

i

Autor: gov.pl; Anita Walczewska/ East News
  • Zmiany w Instytucie Pileckiego
  • Minister Marta Cienkowska zdecydowała o dymisji dyrektora
  • Wiemy, kto zastąpi Krzysztofa Ruchniewicza

Minister Cienkowska podczas piątkowej konferencji prasowej przedstawiła wyniki postępowania wyjaśniającego, które przeprowadzono zarówno w resorcie kultury, jak i w samym Instytucie Pileckiego. Podkreśliła, że „to, co wydarzyło się w Instytucie Pileckiego, mogło skrzywdzić wiele osób”. Jakie konkretnie osoby zostały skrzywdzone i w jaki sposób? Na te pytania być może odpowie nowy dyrektor, który ma wkrótce przedstawić swoje plany dotyczące przyszłości Instytutu.

Dlaczego Krzysztof Ruchniewicz został odwołany?

Decyzję o odwołaniu Krzysztofa Ruchniewicza uzasadniono przede wszystkim niedopełnieniem obowiązków w zakresie umożliwienia statutowego funkcjonowania Instytutu Pileckiego. Zarzucono mu wadliwe zamierzenia programowe, nieprawidłową politykę komunikacyjną oraz błędne decyzje zarządcze.

Zobacz: Znany politolog zabrał głos po katastrofie F-16! Haniebne słowa, ogromna burza w sieci!

Te poważne zarzuty stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowe kierownictwo instytucji i rodzą pytania o to, jak mogło dojść do tak poważnych zaniedbań. Czy odwołany dyrektor odniesie się do tych zarzutów i przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie? Czas pokaże...

Kim jest nowy dyrektor Instytutu Pileckiego?

Miejsce Krzysztofa Ruchniewicza zajmie Karol Madaj, doświadczony historyk i muzealnik. Minister Cienkowska podkreśliła, że nowy dyrektor ma bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w Instytucie Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, a także jako dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowie Mazowieckiej. To właśnie doświadczenie ma pomóc mu w skutecznym zarządzaniu Instytutem Pileckiego i wprowadzeniu niezbędnych zmian. Madaj ma w najbliższych dniach przedstawić swoje decyzje kadrowe i programowe, które zadecydują o przyszłym kierunku działania instytucji.

Sprawdź: Morawiecki na akcji "Piwo z Mentzenem". Było ostro! "Nie powinienem tu przychodzić"

W sieci pojawił się też oficjalny wpis Instytutu Pileckiego:

Polityka SE Google News
Sonda
Czy Minister Kultury Marta Cienkowska powinna podać się do dymisji w związku ze sprawami, które opisaliśmy?
Nowy minister sportu był gwiazdą "Idola"! Jakub Rutnicki zaszedł naprawdę daleko
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INSTYTUT PILECKIEGO
Marta Cienkowska