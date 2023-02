Minister Czarnek tłumaczy się z "Willi Plus". Pokazuje pewien przykład z dziećmi

Pieniądze z konkursu na początku listopada 2022 roku trafiły do 42 organizacji. TVN24 prześwietlił 12 z nich i przedstawił nieruchomości jakie do nich trafiły. To lista willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji - czytamy na tvn24.pl. Co ciekawe, już po 5 latach zakupione niektóre nieruchomości będzie można przeznaczyć na cele komercyjne, czyli m.in. sprzedać komuś z zyskiem bądź stratą (inne nieruchomości mają okres od 7 do 10 lat).

Minister Przemysław Czarnek po wybuchu afery tłumaczył się mediom. - Podstawowe kryterium, jakie było: nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z konstytucją - powiedział szef resortu edukacji i nauki, zarzucając dziennikarzom w Sejmie śmieszność i reprezentowanie opozycji. Na swoim koncie na Twitterze umieścił także jedną z organizacji, która dostała dofinansowanie. To pracownia integracji sensorycznej SIES. - "Wille Czarnka" nazywają się: pracownia integracji sensorycznej SIES, obiekt dla dzieci i młodzieży przy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej... - czytamy we wpisie ministra.

TVN24 przedstawił nieruchomości organizacji związanych z politykami PiS, urzędnikami państwowymi, Kościołem katolickim i harcerstwem.

Willa na Starym Mokotowie o powierzchni 400 m kw. - 5 mln zł dotacji. Beneficjentem jest Fundacja Polska Wielki Projekt, założona m.in. przez Zbigniewa Krasnodębskiego, europosła PiS. Nieruchomość obecnie jest własnością Polskiego Holdingu Nieruchomości, czyli spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa, nadzorowanej przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Dom na warszawskim Żoliborzu o powierzchni 443 m kw. Fundacja Wolność i Demokracja (założona przez byłego szefa KPRM Michała Dworczyka) otrzyma na niego dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł. W zarządzie fundacji znajduje się m.in. Radosław Poraj-Różecki, mąż posłanki PiS i przewodniczącej sejmowej komisji edukacji Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. To nie jedyne dofinansowanie fundacji. Fundacja Wolność i Demokracja otrzymała kolejne 4,5 mln złotych. Tym razem na zakup domu na warszawskiej Saskiej Kępie o powierzchni 390 m kw. Znajduje się tu 10 pokoi i salon z wyjściem na ogródek.

Dom o powierzchni 540 m kw. na warszawskim Ursynowie. Fundacja na Rzecz Wspólnych Spraw Megafon, założona w grudniu 2021 roku otrzyma na jego zakup 4,5 mln złotych. Fundatorem fundacji, który posiada uprawnienia do wyboru zarządu i zmiany statutu, jest Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej w Kancelarii Prezydenta RP.

Wiejska posiadłość o powierzchni 2,6698 ha, na której znajdują się dwa domy, wiata na trzy samochody, garaż w bryle budynku, domek pszczelarza oraz punkt widokowy i staw. Dofinansowanie w wysokości 2,2 mln zł otrzymała Fundacja Dumni z Elbląga. Pieniądze zostaną przeznaczone na Fundacja została założona zaledwie w Prezesem fundacji założonej w kwietniu 2022 roku jest Kamil Nowak, przedsiębiorca, który zaangażowany był m.in. w projekt Uniwersytetu Ludowego im. Pawła Włodkowica. Działał w mim także Krzysztof Szczucki, szef Rządowego Centrum legislacji, kolega Nowaka z klasy licealnej.

Dom z działką o powierzchni 2 tys. m kw. w miejscowości Uście Gorlickie w Beskidzie Niskim. Pieniądze (1,29 mln zł) na zakup otrzyma Fundacja Ostre Łąki. Dotychczas organizacja swoją siedzibę ma w Nowej Wsi Zarębskiej pod Ostrołęką. Nowa siedziba będzie zatem oddalona aż o 500 kilometrów! Fundacja prowadzona jest przez Przemysława Zyrę, wieloletniego instruktora harcerstwa oraz byłego doradcę prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskiego z PiS.

Lokal w przedwojennej kamienicy na warszawskiej Ochocie. Fundacja Edukacji i Mediów otrzymała na jego zakup 1,5 mln złotych. Prezesem fundacji jest politolożka Marta Tenerowicz. dyrektork biura zarządu, kadr i administracji Radia Kraków. Fundatorem jest jej mąż Krzysztof Tenerowicz, były działacz Ruchu Narodowego i eks-radny Solidarnej Polski w sejmiku małopolskim, który obecnie jest sekretarzem stanu w kancelarii premiera Adamem Andruszkiewiczem.

Lokal w nowoczesnych Apartamentach Sowińskiego w Lublinie. Dofinansowanie w wysokości miliona złotych otrzymała Fundacja pod Damaszkiem, która chce tu prowadzić Akademię Prawdy, Dobra i Piękna. Fundatorem organizacji jest ksiądz Mirosław Matuszny.

Budynek z ogrodem we Włocławku. 735 tys. złotych dotacji otrzymało Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców Probiznes. Prezesem stowarzyszenia jest Daniel Nowak, którego żona Magdalena Nowak, jest szefową biura poselskiego Anny Gembickiej, posłanki PiS i wiceminister rolnictwa.

Dom przedwojenny w lesie obok Zalewu Zegrzyńskiego. Milion złotych dotacji na jego zakup otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna "Inte-Gra". Budynek ma powierzchnię 250 m kw., a działka 6695 m kw.

Remont nieruchomości i zakup wyposażenia. Dofinansowanie w wysokości blisko 2 mln złotych otrzymał Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, którego dyrektorem od 2020 roku jest prof. Jan Żaryn, były senator PiS.

Obiekt szkoleniowo-konferencyjny w Wetlinie (Bieszczady) Ma on stanąć przy Centrum Młodzieży Trójmorza im. Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II. Prezesem Fundacji Dabar - Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji, która na ten cel otrzyma 2 mln złotych jest ksiądz Henryk Witczyk.

Lokal biurowy w Katowicach - 599 tys. złotych. Pieniądze otrzyma New Europe Foundation, którego szefem jest adwokat Robert Kłosowski, należący do śląskich struktur Partii Republikańskiej.

