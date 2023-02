Syn Wałęsy sugeruje, że znajomi ministra sportu okradli sportowców: "Napchali sobie kieszenie"

- Posłowie Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili kontrolę w Ministerstwie Sportu, z której wynika, że blisko połowę z puli 30 mln zł publicznych środków z konkursu na rzecz wsparcia sportu otrzymała organizacja, której prezesem jest poseł partii Republikanie – koalicjanta PiS. Spośród ponad 800 klubów, fundacji i innych organizacji sportowych dofinansowanie z funduszu „Sport dla wszystkich” otrzymało raptem 1% wszystkich wnioskodawców, w tym – aż 14 mln zł - Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, którego prezesem jest Mieczysław Baszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Baszko został jako szef dotowanej organizacji również operatorem innego programu z budżetem z Ministerstwa Sportu - na kwotę 70 milionów zł. W wymienionych milionowych dotacjach jest zawarte 10% na tak zwane koszty obsługi, czyli 8,5 miliona złotych, które zostaną wydane na zatrudnianie kolegów. Znajomi ministra sportu napchali sobie kieszenie kosztem okradzionych i oszukanych sportowców. Uważamy, że cały konkurs „Sport dla Wszystkich” powinien zostać unieważniony i ponownie rozpisany - czytamy we wpisie Jarosława Wałęsy na Instagramie.

Przypomnijmy, że Kamil Bortniczuk także jest posłem Partii Republikańskiej, a wcześniej był w Porozumieniu, którego był rzecznikiem prasowym.

Afera w innym ministerstwie

Przypomnijmy, że to kolejne ministerstwo rządu Mateusza Morawieckiego, które posądzane jest o przyznawanie pieniędzy sympatyzującym z władzą organizacjom. TVN24 nagłośnił sprawę afery tzw. Willa Plus, gdzie Ministerstwo Edukacji i Nauki kierowane przez Przemysława Czarnka przeznaczyło 40 milionów złotych na zakup lub remont nieruchomości w ramach konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Fundusze trafiły głównie do organizacji sympatyzujących z prawicą. Co ciekawe, już po 7 latach zakupione nieruchomości będzie można przeznaczyć na cele komercyjne, czyli m.in. sprzedać komuś z zyskiem bądź stratą.

Kim jest Mieczysław Baszko?

Wspomniany przez Jarosława Wałęsę poseł Republikanów to absolwent Akademii Wychowania Fizycznego (filii w Białej Podlaskiej). Na początku pracował jako nauczyciel, a potem był samorządowcem z ramienia PSL. W latach 2014–2015 był marszałkiem województwa podlaskiego, a następnie posłem. W 2018 roku odszedł z PSL do Porozumienia, a w 2021 dołączył do Partii Republikańskiej. Od tego samego roku jest także przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, organizacji działającej od 1946 roku.