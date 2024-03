Minister Borys Budka nie je obiadu, bo biega! Tak szlifuje formę na wiosnę. [ZDJĘCIA]

Ci celebryci jeździli po alkoholu. Dziś straciliby przez to samochody!

Dziesięć kilometrów pokonuje w pół godziny, a jego rekord w maratonie to niecałe dwie godziny i czterdzieści minut! Z ministra aktywów państwowych to prawdziwy maratończyk! Mało tego. Dla godzinnego biegania jest w stanie poświęcić nawet obiad! - Zazwyczaj swój dzień pracy zaczynam o 7, a kończę nie wcześniej niż o 20-21. Dlatego w ciągu dnia staram się znaleźć chwilę na godzinną przerwę, którą – zamiast na obiad – wykorzystuję na biegową przebieżkę. Dzięki temu mogę efektywnie pracować do późnych godzin wieczornych – opowiada nam minister aktywów państwowych Borys Budka z Platformy Obywatelskiej.

ZOBACZ: Tak mieszka Borys Budka z żoną Katarzyną i córeczką Lenką. Mają piękny ogród i jeszcze to! ZOBACZ ZDJĘCIA

Borys Budka kieruje Ministerstwem Aktywów Państwowych. Polityk z wykształcenia jest prawnikiem. Jak podano w oficjalnej biografii na KPRM, to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po studiach odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Katowicach. Równolegle podjął pracę zawodową w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na początku jako asystent, obecnie jako adiunkt. Prywatnie Borys Budka jest żonaty z Katarzyną Kuczyńską-Budką, która startuje w wyborach samorządowych 2024. Małżonkowie mają córkę, 11-letnia Lenę. Budka jest pasjonatem biegów długodystansowych.

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej